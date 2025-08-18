Jujuy será sede del Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas

Foto ilustrativa.

En vísperas de la conmemoración del Éxodo Jujeño, el próximo sábado 23 de agosto, se llevará adelante una actividad inédita en la provincia: el Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas.

La cita será el jueves 21 en el Cabildo de Jujuy, Salón Éxodo, con una amplia programación de conferencias, homenajes, muestras culturales y actividades artísticas.

La jornada iniciará a las 8:30 con el izamiento de la Bandera en la explanada de Casa de Gobierno, seguido de una ofrenda floral en el Salón de la Bandera en homenaje a las mujeres de la Patria. A partir de las 9:00, las delegaciones serán recibidas en el Cabildo, donde se desarrollará el acto de apertura con la presencia de autoridades provinciales.

image Mujeres gauchas (foto ilustrativa). Entre las propuestas destacadas figuran la conferencia “La mujer en la historia gaucha argentina”, a cargo de la profesora Irene Ballatore; la ronda de relatos “Mi historia como mujer gaucha”, con testimonios sobre el rol femenino en las tradiciones; y la exposición “Hacedores y Hacedoras de la Marcha Evocativa en su 70° aniversario”, a cargo de la escritora Rosana Herrera.

Por la tarde, se brindarán disertaciones como “Homenaje a las heroínas y mártires de la independencia” (Prof. Anahí Gareca) y “El sentir de la copla” (Sra. Elsa Tapia). También se presentará una muestra de artesanías gauchas, espectáculos artísticos y la entrega de reconocimientos a las participantes. El cierre está previsto para las 19:00. Este encuentro constituye un homenaje al espíritu de las mujeres gauchas y su legado en la historia e identidad cultural de Jujuy, enmarcado en la semana de celebraciones del Éxodo Jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.