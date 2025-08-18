lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 18:06
Cabildo.

Jujuy será sede del Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas

El jueves 21 de agosto se realizará en el Cabildo el 1° Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas bajo el lema “Raíces de mi tierra, fuerza de mi sangre”.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La cita será el jueves 21 en el Cabildo de Jujuy, Salón Éxodo, con una amplia programación de conferencias, homenajes, muestras culturales y actividades artísticas.

La jornada iniciará a las 8:30 con el izamiento de la Bandera en la explanada de Casa de Gobierno, seguido de una ofrenda floral en el Salón de la Bandera en homenaje a las mujeres de la Patria. A partir de las 9:00, las delegaciones serán recibidas en el Cabildo, donde se desarrollará el acto de apertura con la presencia de autoridades provinciales.

image
Mujeres gauchas (foto ilustrativa).

Mujeres gauchas (foto ilustrativa).

Entre las propuestas destacadas figuran la conferencia “La mujer en la historia gaucha argentina”, a cargo de la profesora Irene Ballatore; la ronda de relatos “Mi historia como mujer gaucha”, con testimonios sobre el rol femenino en las tradiciones; y la exposición “Hacedores y Hacedoras de la Marcha Evocativa en su 70° aniversario”, a cargo de la escritora Rosana Herrera.

Por la tarde, se brindarán disertaciones como “Homenaje a las heroínas y mártires de la independencia” (Prof. Anahí Gareca) y “El sentir de la copla” (Sra. Elsa Tapia). También se presentará una muestra de artesanías gauchas, espectáculos artísticos y la entrega de reconocimientos a las participantes. El cierre está previsto para las 19:00.

Este encuentro constituye un homenaje al espíritu de las mujeres gauchas y su legado en la historia e identidad cultural de Jujuy, enmarcado en la semana de celebraciones del Éxodo Jujeño.

