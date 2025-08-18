lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 15:57
Itinerario.

Conmemoración del Éxodo Jujeño: qué calles recorrerá la Marcha Evocativa

Este viernes 22 de agosto se realizará en San Salvador de Jujuy la Marcha Evocativa que recrea el Éxodo Jujeño.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)

La Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador de Jujuy (Archivo)

Como cada año se conmemora este mes el Éxodo Jujeño, con actividades como la tradicional Marcha Evocativa prevista para el viernes 22 por la noche, y el desfile que se concretará el sábado 23 de agosto en Alto Comedero.

Lee además
La Asociación Gaucha Éxodo Jujeño celebra 80 años
Festejos.

La Asociación Gaucha "Éxodo Jujeño" celebra 80 años: el cronograma de actividades
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Cómo será la Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido

Como es costumbre, desde allí comenzarán con la marcha que continuará por vías muy transitadas como la avenida Córdoba, para seguir por la calle Salta, avenida Urquiza y Canónigo Gorriti, para finalizar en el Puente Gorriti.

Marcha evocativa 2024 (21).jpeg
Jujuy vivió una multitudinaria Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño

Jujuy vivió una multitudinaria Marcha Evocativa en honor al Éxodo Jujeño

¿Qué es la Marcha Evocativa?

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño es un acto histórico y cultural que se realiza cada año en la provincia de Jujuy para recordar el Éxodo Jujeño de 1812, un episodio clave de la Guerra de Independencia argentina.

El evento consiste en una representación nocturna en la que miles de personas marchan desde el casco céntrico de San Salvador de Jujuy hacia el sur, siguiendo la antigua ruta hacia Tucumán. Los participantes, vestidos con ropas de época y portando antorchas, recrean la retirada masiva que encabezó el general Manuel Belgrano junto al pueblo jujeño, cuando debieron abandonar la ciudad y arrasar cultivos, viviendas y recursos para no dejar nada que pudiera ser aprovechado por las tropas realistas que avanzaban desde el Alto Perú.

Generalmente, la marcha tiene lugar la noche del 22 de agosto, víspera del aniversario del éxodo, que se conmemora el 23 de agosto. Además de ser un homenaje al sacrificio del pueblo jujeño, la Marcha Evocativa se convirtió en una de las manifestaciones patrióticas más importantes de la provincia, con fuerte participación ciudadana, presencia de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Asociación Gaucha "Éxodo Jujeño" celebra 80 años: el cronograma de actividades

Cómo será la Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Más de 100 agrupaciones gauchas de todo el país desfilarán por el Éxodo Jujeño

Operativos de tránsito por el Éxodo Jujeño: cuándo, dónde y cómo serán

Lo que se lee ahora
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Candidatos para las elecciones 2025 en Jujuy.
Definido.

Uno por uno, todos los candidatos para las Elecciones 2025 en Jujuy

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel