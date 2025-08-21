Canal 4 transmite en vivo el desfile cívico-militar y gaucho por el Éxodo Jujeño

En el marco del 213° Aniversario del Éxodo Jujeño , la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organiza las actividades oficiales para rendir homenaje a la gesta histórica que marcó la identidad del pueblo jujeño y el camino hacia la libertad de la Patria, entre ellas el tradicional desfile en Alto Comedero .

San Salvador de Jujuy. Operativos de tránsito por el Éxodo Jujeño: cuándo, dónde y cómo serán

Canal 4 acompaña a la comunidad con una transmisión especial en vivo desde las 10 horas, evento exclusivo para los clientes , acercando a los hogares de toda la provincia la emoción y el fervor patrio de este acontecimiento que congrega cientos de personas.

El sábado 23 de agosto se desarrolla el tradicional desfile cívico, militar y gaucho sobre avenida Forestal de Alto Comedero , con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas y gauchas.

Éxodo Jujeño Canal 4 transmitirá en vivo el desfile cívico-militar por el Éxodo Jujeño (Foto ilustrativa)

La Municipalidad destacó la importancia de mantener viva la memoria del Éxodo Jujeño, recordando el sacrificio y la valentía de quienes protagonizaron aquella gesta heroica de 1812 que fue clave para el futuro del país.

Operativo de tránsito y transporte

Para garantizar el normal desarrollo del desfile, se dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento en distintos tramos de avenida Forestal y calles adyacentes. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de transporte urbano como San Jorge 1, 7 y 45 y El Urbano 48 y 48 Bis.

Los detalles del cortes y cambios

Para su normal desarrollo, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en la avenida Forestal, desde Caimancito a El Chalicán, por lo que se verán interrumpidas las siguientes intersecciones:

Forestal y Caimancito

Tte. Nívoli y Bolsán

Aguas Calientes y Yuto

Snopek y Yuto

Snopek y Bolsán

El Arenal y Yuto

Yuto y Pje. Arrayanal

Yuto y Mina 9 de Octubre

Yuto y Las Lajitas

Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre

Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre

Snopek y Colectora Av. Forestal

Modificación de recorridos de las líneas de transporte