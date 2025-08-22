sábado 23 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 20:01
Festival.

Comenzaron Los Hornitos 2025: grilla de artistas y todo lo que tenés que saber

El Festival de la Comida Regional “Los Hornitos 2025” se realizará hasta el domingo en San Salvador de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Hornitos del Éxodo Jujeño.

Hornitos del Éxodo Jujeño.

El Festival de la Comida Regional “Los Hornitos 2025 ” se realiza viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” ex estación de trenes de San Salvador de Jujuy.

Cómo será el Festival

Se habilitarán 20 espacios destinados a centros vecinales para la venta de comidas típicas y 5 espacios para emprendedores, promoviendo la gastronomía local y la economía social. Durante el evento se utilizarán vasos reutilizables y se instalarán eco puntos para recibir plásticos y descartables, como parte de las políticas de cuidado ambiental.

Hornitos-2017.jpg
Los Hornitos 2025.

Los Hornitos 2025.

La grilla de Los Hornitos 2025

  • Viernes 22 noche (20 a 04 hs) – Ángela Irene, Tomás Lipán, Los de Jujuy, Becho Ribeiro, Ballet Juventud Prolongada, entre otros.
  • Sábado 23 día (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita: Salamanqueros, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, entre otros.
  • Sábado 23 noche (20 a 04 hs) – Néstor Garnica, Chango García, Daniel Vedia, Norma de América, entre otros.
  • Domingo 24 día (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita: Takiris, Achalay, La Pacha, Elena Mattos, entre otros.

Los Hornitos 2025 contará con espectáculos de música y danza con artistas de toda la provincia, pero también destacando artistas nacionales de trayectoria, ofreciendo una propuesta para toda la familia durante los tres días.

