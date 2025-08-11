Conocé a los ganadores de los Pre Hornitos 2025

Dieron a conocer quienes son los galardonados de los Pre Hornitos 2025. Rodrigo Costas, ganador solista vocal.

En la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune” se llevó a cabo una jornada llena de música y danza, donde el jurado eligió a los ganadores que formarán parte de la grilla de los tradicionales Hornitos, a realizarse del 22 al 24 de agosto en el Centro Cultural Manuel Belgrano, ex Vieja Estación.

La edición 2025 del Pre-Hornitos superó expectativas con una fuerte convocatoria que reunió a más de un centenar de participantes, en su mayoría jóvenes talentos provenientes no solo de la ciudad capital, sino también de distintos puntos de la provincia de Jujuy. La jornada se destacó por la diversidad de estilos y la calidad artística, con músicos y cantautores entregando su arte ante un exigente jurado conformado por el maestro Daniel Vedia, la cantante Luna Ricotti y el profesor Marcos Rodríguez.

Este trío de expertos tuvo la delicada tarea de evaluar las presentaciones para elegir a los ganadores y otorgar menciones especiales, quienes formarán parte de la programación principal del Festival de Los Hornitos. Este festival tradicional se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto en la emblemática sede del Centro Cultural Manuel Belgrano, popularmente conocida como la Vieja Estación.

Por su parte, Joaquín López, director general de Cultura, destacó que Los Hornitos se han afianzado como uno de los festivales más importantes y emblemáticos de la ciudad.

“El festival no solo es un evento musical, sino un encuentro cultural que promueve el aprendizaje y la consolidación artística”, indicó López. Además, valoró el crecimiento personal y profesional que implica participar en los Pre-Hornitos: “Lo mejor que les puede pasar a los artistas, incluso si no son seleccionados, es perder, porque así aprenden, crecen y fortalecen aquello que más aman: su arte”. Ganadores y menciones especiales del Pre-Hornitos 2025 Solista Vocal: Ganador: Rodrigo Costas

Mención especial: Federico Ernesto Singh Rodrigo Costas- ganador pre hornitos Solista Instrumental: Ganador: Santino Vargas

Mención especial: Sol Andino Conjunto Vocal: Ganador: La Huella Folk

Mención especial: Los Waynas Jujeños. Conjunto Instrumental: Ganador: Los Hermanos Quiquiza

Mención especial: Terruño ganadores pre hornitos 2025

