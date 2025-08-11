lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 18:37
Artistas.

Conocé a los ganadores de los Pre Hornitos 2025

Más de 100 artistas compitieron en la segunda edición del certamen que selecciona a los próximos protagonistas del Festival de Los Hornitos en la capital jujeña.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Dieron a conocer quienes son los galardonados de los Pre Hornitos 2025.

Dieron a conocer quienes son los galardonados de los Pre Hornitos 2025.

Rodrigo Costas, ganador solista vocal.&nbsp;

Rodrigo Costas, ganador solista vocal. 

La edición 2025 del Pre-Hornitos superó expectativas con una fuerte convocatoria que reunió a más de un centenar de participantes, en su mayoría jóvenes talentos provenientes no solo de la ciudad capital, sino también de distintos puntos de la provincia de Jujuy. La jornada se destacó por la diversidad de estilos y la calidad artística, con músicos y cantautores entregando su arte ante un exigente jurado conformado por el maestro Daniel Vedia, la cantante Luna Ricotti y el profesor Marcos Rodríguez.

Este trío de expertos tuvo la delicada tarea de evaluar las presentaciones para elegir a los ganadores y otorgar menciones especiales, quienes formarán parte de la programación principal del Festival de Los Hornitos. Este festival tradicional se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto en la emblemática sede del Centro Cultural Manuel Belgrano, popularmente conocida como la Vieja Estación.

Por su parte, Joaquín López, director general de Cultura, destacó que Los Hornitos se han afianzado como uno de los festivales más importantes y emblemáticos de la ciudad.

“El festival no solo es un evento musical, sino un encuentro cultural que promueve el aprendizaje y la consolidación artística”, indicó López. Además, valoró el crecimiento personal y profesional que implica participar en los Pre-Hornitos: “Lo mejor que les puede pasar a los artistas, incluso si no son seleccionados, es perder, porque así aprenden, crecen y fortalecen aquello que más aman: su arte”.

Ganadores y menciones especiales del Pre-Hornitos 2025

Solista Vocal:

  • Ganador: Rodrigo Costas
  • Mención especial: Federico Ernesto Singh
Rodrigo Costas- ganador pre hornitos

Solista Instrumental:

  • Ganador: Santino Vargas
  • Mención especial: Sol Andino

Conjunto Vocal:

  • Ganador: La Huella Folk
  • Mención especial: Los Waynas Jujeños.

Conjunto Instrumental:

  • Ganador: Los Hermanos Quiquiza
  • Mención especial: Terruño
ganadores pre hornitos 2025

