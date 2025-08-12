martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 16:04
Capital.

Se vienen Los Hornitos 2025: días, artistas y todos los detalles

Las entradas costarán 8 mil pesos y habrá eventos nocturnos que serán gratuitos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Los Hornitos (Archivo)

Los Hornitos (Archivo)

Las entradas para los espectáculos nocturnos estarán disponibles desde el miércoles 13 de agosto en el sitio oficial del municipio: www.sansalvadordejujuy.gob.ar. Ese mismo día comenzará la inscripción para que los centros vecinales interesados puedan participar del evento.

Espectáculos y entradas

El secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, anunció que “ya están disponibles los tickets, recordando que, como todos los años, el evento se realizará en la ex estación de trenes, en el Centro Cultural ‘Manuel Belgrano’”.

En esta edición habrá cuatro espectáculos: dos nocturnos (22 y 23 de agosto) y dos al mediodía (sábado 23 y domingo 24). “Los espectáculos del mediodía serán de entrada libre y gratuita, para que toda la familia pueda disfrutar sin costo”, indicó Córdoba.

Sobre las entradas nocturnas, explicó: “El valor de las entradas anticipadas será de 8 mil pesos y podrán adquirirse de forma online con diversas opciones de pago. Aspiramos a que la gente realice la compra de manera online, ya que tendrá un descuento. En cambio, quienes adquieran sus entradas en la puerta, las noches del 22 y 23, deberán abonar 10 mil pesos”.

Participación de centros vecinales y compromiso ambiental

image.png
Los Hornitos ser&aacute;n en el Centro Cultural "Manuel Belgrano".

Los Hornitos serán en el Centro Cultural "Manuel Belgrano".

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, informó que “es necesario comenzar a convocar a todos los centros vecinales que deseen comercializar sus productos durante las jornadas del evento”.

En total, se habilitarán 20 espacios para la venta de comidas típicas y 5 para emprendedores. Las inscripciones se recibirán desde el 13 de agosto en la Dirección de Participación Ciudadana, ubicada en Ejército del Norte 1500.

Díaz destacó las políticas sustentables: “No vamos a utilizar vasos descartables, sino reutilizables. Los vecinos pueden llevar sus propios vasos, realizar eco canje o adquirirlos en el lugar”. Además, habrá eco puntos para recibir plásticos y otros residuos. “Buscamos que Los Hornitos sea una fiesta popular con un fuerte compromiso sustentable”, afirmó.

Los Hornitos 2025: grilla de artistas

Hornitos del Éxodo Jujeño
Los Hornitos del &Eacute;xodo Juje&ntilde;o (foto archivo).

Los Hornitos del Éxodo Jujeño (foto archivo).

Viernes 22 (20 a 04 hs) – Con entradas en www.sansalvadordejujuy.gob.ar

Rocío Fuenzalida, Ballet Jujuy Art, Ezequiel López, Ariel Alcobedo, Los de Jujuy, Kimsa Juy, Ballet Juventud Prolongada, Ángela Irene, Tomás Lipán, Becho Riveiro, Sampedreños, Coroico y Ganador Pre Hornitos 2025.

Sábado 23 (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita

Salamanqueros, Chacmol, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, Los Luceros, Jujeñas, Gustavo Llanes, La Chaqueñada, Los del Pial y Ganador Pre Hornitos 2025.

Sábado 23 (20 a 04 hs) – Con entradas en www.sansalvadordejujuy.gob.ar

Ballet Runakuna Wiñay, Obama, Daniel Vedia, Jesy Carrasco, Chango García, Dani Salas, Néstor Garnica, Llokallas, Copleros, Norma de América y Ganador Pre Hornitos 2025.

Domingo 24 (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita

Takiris, Designios, Milagros Fassola, Achalay, Zencerro, La Pacha, Marcelo Madrid, Nuevo Rumbo, Elena Mattos, Carnavaleros, Juan Muñoz y Ganador Pre Hornitos 2025.

