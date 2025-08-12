Se vienen Los Hornitos 2025: días, artistas y todos los detalles

Este martes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó la nueva edición del Festival de la Comida Regional “Los Hornitos” , que se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” .

Las entradas para los espectáculos nocturnos estarán disponibles desde el miércoles 13 de agosto en el sitio oficial del municipio: www.sansalvadordejujuy.gob.ar . Ese mismo día comenzará la inscripción para que los centros vecinales interesados puedan participar del evento.

El secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba , anunció que “ya están disponibles los tickets, recordando que, como todos los años, el evento se realizará en la ex estación de trenes, en el Centro Cultural ‘Manuel Belgrano’” .

En esta edición habrá cuatro espectáculos : dos nocturnos (22 y 23 de agosto) y dos al mediodía (sábado 23 y domingo 24). “Los espectáculos del mediodía serán de entrada libre y gratuita, para que toda la familia pueda disfrutar sin costo” , indicó Córdoba.

Sobre las entradas nocturnas, explicó: “El valor de las entradas anticipadas será de 8 mil pesos y podrán adquirirse de forma online con diversas opciones de pago. Aspiramos a que la gente realice la compra de manera online, ya que tendrá un descuento. En cambio, quienes adquieran sus entradas en la puerta, las noches del 22 y 23, deberán abonar 10 mil pesos”.

Participación de centros vecinales y compromiso ambiental

image.png Los Hornitos serán en el Centro Cultural "Manuel Belgrano".

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, informó que “es necesario comenzar a convocar a todos los centros vecinales que deseen comercializar sus productos durante las jornadas del evento”.

En total, se habilitarán 20 espacios para la venta de comidas típicas y 5 para emprendedores. Las inscripciones se recibirán desde el 13 de agosto en la Dirección de Participación Ciudadana, ubicada en Ejército del Norte 1500.

Díaz destacó las políticas sustentables: “No vamos a utilizar vasos descartables, sino reutilizables. Los vecinos pueden llevar sus propios vasos, realizar eco canje o adquirirlos en el lugar”. Además, habrá eco puntos para recibir plásticos y otros residuos. “Buscamos que Los Hornitos sea una fiesta popular con un fuerte compromiso sustentable”, afirmó.

Los Hornitos 2025: grilla de artistas

Hornitos del Éxodo Jujeño Los Hornitos del Éxodo Jujeño (foto archivo).

Viernes 22 (20 a 04 hs) – Con entradas en www.sansalvadordejujuy.gob.ar

Rocío Fuenzalida, Ballet Jujuy Art, Ezequiel López, Ariel Alcobedo, Los de Jujuy, Kimsa Juy, Ballet Juventud Prolongada, Ángela Irene, Tomás Lipán, Becho Riveiro, Sampedreños, Coroico y Ganador Pre Hornitos 2025.

Sábado 23 (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita

Salamanqueros, Chacmol, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, Los Luceros, Jujeñas, Gustavo Llanes, La Chaqueñada, Los del Pial y Ganador Pre Hornitos 2025.

Sábado 23 (20 a 04 hs) – Con entradas en www.sansalvadordejujuy.gob.ar

Ballet Runakuna Wiñay, Obama, Daniel Vedia, Jesy Carrasco, Chango García, Dani Salas, Néstor Garnica, Llokallas, Copleros, Norma de América y Ganador Pre Hornitos 2025.

Domingo 24 (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita

Takiris, Designios, Milagros Fassola, Achalay, Zencerro, La Pacha, Marcelo Madrid, Nuevo Rumbo, Elena Mattos, Carnavaleros, Juan Muñoz y Ganador Pre Hornitos 2025.