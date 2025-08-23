Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Este sábado 23 de agosto se conmemora el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño (1812-2025), y se realizarán diversas actividades. La más importante será el tradicional desfile cívico, militar y gaucho sobre avenida Forestal de Alto Comedero, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas y gauchas.
Para que no te pierdas nada, Canal 4 acompañará a la comunidad con una transmisión especial en vivo desde las 10 horas, evento exclusivo para los clientes, acercando a los hogares de toda la provincia la emoción y el fervor patrio de este acontecimiento que congrega cientos de personas.
PROMO DESFILE TRANSMISION CANAL 4
El sábado 23 de agosto será el turno de los actos centrales. La jornada iniciará en Plaza Belgrano con el acto protocolar a partir de las 8.30. En tanto a las 9.30, en avenida Forestal de barrio Alto Comedero, se desarrollará el desfile cívico, militar y gaucho, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.
Programa oficial
10 aniversario del reconocimiento de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, "Legado Belgraniano al pueblo de Jujuy" como símbolo patrio histórico - 213° Aniversario del Éxodo Jujeño 1812 - 2025
Conmemoración de la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño
Sábado 23 de agosto
- 08:10 Hs. Plaza Belgrano
- Acto Protocolar
Concentración Agrupación de Banderas Banda Militar "Éxodo Jujeño" (RIM 20)
Sección de Honor Histórica (RIM 20)
Recepción de Autoridades
- Concentración de Delegaciones
Instituciones Escolares
Instituciones Gauchas
08:30 Hs. Ceremonia de Izar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil
Himno Nacional Argentino
> Invocación Religiosa
Colocación de Ofrendas Florales
Toque de Silencio
Palabras Alusivas
Himno al Éxodo Jujeño
Retiro de Banderas de Ceremonia
> Traslado de Autoridades e Invitados al Palco Oficial ubicado en Av. Forestal del Barrio Alto Comedero
09:30 Hs. Av. Forestal Alto Comedero
> Desfile Civico, Military Gaucho
Tarde del sanado 23 de agosto
18:00 Hs. Plaza Belgrano
Ceremonia de Arriar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil
Gauchos 23 de Agosto
Gauchos desfilan por el 23 de Agosto, Éxodo Jujeño (Foto archivo)
Operativo de tránsito y transporte
Se dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento en distintos tramos de avenida Forestal y calles adyacentes. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de transporte urbano como San Jorge 1, 7 y 45 y El Urbano 48 y 48 Bis.
Los detalles del cortes y cambios
Para su normal desarrollo, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en la avenida Forestal, desde Caimancito a El Chalicán, por lo que se verán interrumpidas las siguientes intersecciones:
- Forestal y Caimancito
- Tte. Nívoli y Bolsán
- Aguas Calientes y Yuto
- Snopek y Yuto
- Snopek y Bolsán
- El Arenal y Yuto
- Yuto y Pje. Arrayanal
- Yuto y Mina 9 de Octubre
- Yuto y Las Lajitas
- Av. Forestal y El Chalicán
- Colectora Av. Forestal y El Chalicán
- Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre
- Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre
- Snopek y Colectora Av. Forestal
Modificación de recorridos de las líneas de transporte
- Líneas San Jorge 7 y 45
- Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
- Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.
- Línea San Jorge 1
- Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
- Líneas El Urbano 48 y 48 Bis
- Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
- Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.
