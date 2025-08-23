sábado 23 de agosto de 2025

23 de agosto de 2025 - 08:48
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

En el barrio Alto Comedero se llevará a cabo el desfile cívico, militar y gaucho para homenajear esta gesta histórica del año 1812 en el pueblo de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo) 

Este sábado 23 de agosto se conmemora el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño (1812-2025), y se realizarán diversas actividades. La más importante será el tradicional desfile cívico, militar y gaucho sobre avenida Forestal de Alto Comedero, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas y gauchas.

Para que no te pierdas nada, Canal 4 acompañará a la comunidad con una transmisión especial en vivo desde las 10 horas, evento exclusivo para los clientes, acercando a los hogares de toda la provincia la emoción y el fervor patrio de este acontecimiento que congrega cientos de personas.

PROMO DESFILE TRANSMISION CANAL 4

El sábado 23 de agosto será el turno de los actos centrales. La jornada iniciará en Plaza Belgrano con el acto protocolar a partir de las 8.30. En tanto a las 9.30, en avenida Forestal de barrio Alto Comedero, se desarrollará el desfile cívico, militar y gaucho, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

Programa oficial

10 aniversario del reconocimiento de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, "Legado Belgraniano al pueblo de Jujuy" como símbolo patrio histórico - 213° Aniversario del Éxodo Jujeño 1812 - 2025

Conmemoración de la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño

Sábado 23 de agosto

  • 08:10 Hs. Plaza Belgrano
  • Acto Protocolar

Concentración Agrupación de Banderas Banda Militar "Éxodo Jujeño" (RIM 20)

Sección de Honor Histórica (RIM 20)

Recepción de Autoridades

  • Concentración de Delegaciones

Instituciones Escolares

Instituciones Gauchas

Desfile del 23 de agosto
Desfile del 23 de agosto

Desfile del 23 de agosto

08:30 Hs. Ceremonia de Izar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil

Himno Nacional Argentino

> Invocación Religiosa

Colocación de Ofrendas Florales

Toque de Silencio

Palabras Alusivas

Himno al Éxodo Jujeño

Retiro de Banderas de Ceremonia

> Traslado de Autoridades e Invitados al Palco Oficial ubicado en Av. Forestal del Barrio Alto Comedero

09:30 Hs. Av. Forestal Alto Comedero

> Desfile Civico, Military Gaucho

Tarde del sanado 23 de agosto

18:00 Hs. Plaza Belgrano

Ceremonia de Arriar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil

Gauchos 23 de Agosto
Gauchos desfilan por el 23 de Agosto, Éxodo Jujeño (Foto archivo)

Gauchos desfilan por el 23 de Agosto, Éxodo Jujeño (Foto archivo)

Operativo de tránsito y transporte

Se dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento en distintos tramos de avenida Forestal y calles adyacentes. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de transporte urbano como San Jorge 1, 7 y 45 y El Urbano 48 y 48 Bis.

Los detalles del cortes y cambios

Para su normal desarrollo, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en la avenida Forestal, desde Caimancito a El Chalicán, por lo que se verán interrumpidas las siguientes intersecciones:

  • Forestal y Caimancito
  • Tte. Nívoli y Bolsán
  • Aguas Calientes y Yuto
  • Snopek y Yuto
  • Snopek y Bolsán
  • El Arenal y Yuto
  • Yuto y Pje. Arrayanal
  • Yuto y Mina 9 de Octubre
  • Yuto y Las Lajitas
  • Av. Forestal y El Chalicán
  • Colectora Av. Forestal y El Chalicán
  • Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre
  • Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre
  • Snopek y Colectora Av. Forestal

Modificación de recorridos de las líneas de transporte

  • Líneas San Jorge 7 y 45
  • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.
  • Línea San Jorge 1
  • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Líneas El Urbano 48 y 48 Bis
  • Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

