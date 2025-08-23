Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)

Este sábado 23 de agosto se conmemora el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño (1812-2025), y se realizarán diversas actividades. La más importante será el tradicional desfile cívico, militar y gaucho sobre avenida Forestal de Alto Comedero, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas y gauchas.

Para que no te pierdas nada, Canal 4 acompañará a la comunidad con una transmisión especial en vivo desde las 10 horas, evento exclusivo para los clientes, acercando a los hogares de toda la provincia la emoción y el fervor patrio de este acontecimiento que congrega cientos de personas.

PROMO DESFILE TRANSMISION CANAL 4 El sábado 23 de agosto será el turno de los actos centrales. La jornada iniciará en Plaza Belgrano con el acto protocolar a partir de las 8.30. En tanto a las 9.30, en avenida Forestal de barrio Alto Comedero, se desarrollará el desfile cívico, militar y gaucho, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas.

Programa oficial 10 aniversario del reconocimiento de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, "Legado Belgraniano al pueblo de Jujuy" como símbolo patrio histórico - 213° Aniversario del Éxodo Jujeño 1812 - 2025

Conmemoración de la Gesta Heroica del Éxodo Jujeño Sábado 23 de agosto 08:10 Hs. Plaza Belgrano

Acto Protocolar Concentración Agrupación de Banderas Banda Militar "Éxodo Jujeño" (RIM 20) Sección de Honor Histórica (RIM 20) Recepción de Autoridades Concentración de Delegaciones Instituciones Escolares Instituciones Gauchas Desfile del 23 de agosto Desfile del 23 de agosto 08:30 Hs. Ceremonia de Izar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil Himno Nacional Argentino > Invocación Religiosa Colocación de Ofrendas Florales Toque de Silencio Palabras Alusivas Himno al Éxodo Jujeño Retiro de Banderas de Ceremonia > Traslado de Autoridades e Invitados al Palco Oficial ubicado en Av. Forestal del Barrio Alto Comedero 09:30 Hs. Av. Forestal Alto Comedero > Desfile Civico, Military Gaucho Tarde del sanado 23 de agosto 18:00 Hs. Plaza Belgrano Ceremonia de Arriar la Bandera Nacional y Bandera Nacional de la Libertad Civil Gauchos 23 de Agosto Gauchos desfilan por el 23 de Agosto, Éxodo Jujeño (Foto archivo) Operativo de tránsito y transporte Se dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento en distintos tramos de avenida Forestal y calles adyacentes. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de transporte urbano como San Jorge 1, 7 y 45 y El Urbano 48 y 48 Bis. Los detalles del cortes y cambios Para su normal desarrollo, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en la avenida Forestal, desde Caimancito a El Chalicán, por lo que se verán interrumpidas las siguientes intersecciones: Forestal y Caimancito

Tte. Nívoli y Bolsán

Aguas Calientes y Yuto

Snopek y Yuto

Snopek y Bolsán

El Arenal y Yuto

Yuto y Pje. Arrayanal

Yuto y Mina 9 de Octubre

Yuto y Las Lajitas

Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre

Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre

Snopek y Colectora Av. Forestal Modificación de recorridos de las líneas de transporte Líneas San Jorge 7 y 45

Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.

Línea San Jorge 1

Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.

Líneas El Urbano 48 y 48 Bis

Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.