Secuestraron 15 caballos en zonas densamente pobladas y de alto riesgo de Jujuy: las razones

Como prevención de posibles accidentes viales a causa de animales sueltos en zonas densamente pobladas y de alto riesgo de Jujuy, la Policía de la Provincia llevó adelante diferentes operativos, de los cuales se llegó a secuestrar un total de 15 caballos.

Cómo fue el procedimiento de secuestro de los 15 caballos: los detalles El cuerpo de Caballería de la Unidad Regional Seis (UR6), con la colaboración de la Seccional 8°, llevaron a cabo un importante operativo en la localidad de El Carmen. El operativo se centró en la Ley Contravencional 5860/14, que busca regular y sancionar la presencia de animales sueltos en la vía pública, los cuales representan un grave peligro para conductores y peatones.

rescate de caballos policia (3) El operativo logró el secuestro de un total de 15 equinos. Cabe destacar que los caballos y yeguas fueron encontrados sin sus cuidadores en zonas densamente pobladas como el barrio Loteo San Luis, el barrio 23 de Agosto y Loteo Los Pinos. Mientras que, posteriormente los trabajos continuaron en áreas de alto riesgo, como la zona de los diques La Ciénaga y Madera, y en Ruta Provincia 62 y Ruta Nacional 9, donde la presencia de estos animales genera una amenaza constante para el tráfico vehicular.

Tras los operativos mencionados, los animales confiscados fueron trasladados de manera segura a los corrales del Cuerpo de Caballería de la UR6.

