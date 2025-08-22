viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 13:18
Operativo.

Secuestraron 15 caballos en zonas densamente pobladas y de alto riesgo de Jujuy: las razones

Estos operativos policiales se llevaron a cabo con el fin de retirar a los caballos en zonas de gran tráfico vehicular, ya que implican una amenaza constante.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
rescate de caballos policia (2)
Cómo fue el procedimiento de secuestro de los 15 caballos: los detalles

El cuerpo de Caballería de la Unidad Regional Seis (UR6), con la colaboración de la Seccional 8°, llevaron a cabo un importante operativo en la localidad de El Carmen. El operativo se centró en la Ley Contravencional 5860/14, que busca regular y sancionar la presencia de animales sueltos en la vía pública, los cuales representan un grave peligro para conductores y peatones.

rescate de caballos policia (3)

El operativo logró el secuestro de un total de 15 equinos. Cabe destacar que los caballos y yeguas fueron encontrados sin sus cuidadores en zonas densamente pobladas como el barrio Loteo San Luis, el barrio 23 de Agosto y Loteo Los Pinos. Mientras que, posteriormente los trabajos continuaron en áreas de alto riesgo, como la zona de los diques La Ciénaga y Madera, y en Ruta Provincia 62 y Ruta Nacional 9, donde la presencia de estos animales genera una amenaza constante para el tráfico vehicular.

Tras los operativos mencionados, los animales confiscados fueron trasladados de manera segura a los corrales del Cuerpo de Caballería de la UR6.

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

