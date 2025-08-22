viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 16:06
Secretos de moda.

El estilo con looks cómodos que dominarán la primavera – verano

Bordados, cortes sinuosos, detalles de encaje y reminiscencias victorianas van a dominar los looks románticos en esta temporada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Romántico
looks románticos para esta temporada Blusas fluidas y faldas amplias

looks románticos para esta temporada

Blusas fluidas y faldas amplias

El estilo romántico se popularizó durante la época del Romanticismo, que floreció en Europa en el siglo XIX entre 1820 y 1850.&nbsp;Así, se empezaron a incorporar elementos como encajes, volados, colores pasteles y siluetas fluidas a las prendas para realzar la figura femenina

El estilo romántico se popularizó durante la época del Romanticismo, que floreció en Europa en el siglo XIX entre 1820 y 1850. Así, se empezaron a incorporar elementos como encajes, volados, colores pasteles y siluetas fluidas a las prendas para realzar la figura femenina

Este estilo tuvo resurgimientos en la moda a lo largo del siglo XX en varias ocasiones

Este estilo tuvo resurgimientos en la moda a lo largo del siglo XX en varias ocasiones

En las puertas de una nueva temporada primavera-verano 2025/26, la moda se inclina hacia una estética más suave y femenina con looks adaptables a diferentes situaciones. El estilo romántico, con sus tejidos delicados y detalles artesanales, será el gran protagonista. Encajes, bordados, guipur y transparencias sutiles construyen un vestuario que respira dulzura y sofisticación.

Lee además
Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy

Continúa la advertencia por incendios forestales: qué dice el SMN y recomendaciones
Incendio de pastizales en en Jujuy (Archivo)
Alerta.

En pleno viento norte, se generaron varios focos de incendios en Jujuy

Este look no es nuevo, pero regresa renovado, con un enfoque que mezcla nostalgia y modernidad. Las pasarelas internacionales ya lo adelantaron, y ahora llega a nuestro guardarropa con más fuerza que nunca.

looks románticos para esta temporada
looks románticos para esta temporada Blusas fluidas y faldas amplias

looks románticos para esta temporada

Blusas fluidas y faldas amplias

Look romántico, el nuevo estilo que será furor en la primavera

Lo mejor de esta tendencia es que se adapta a distintos estilos y edades. Podés llevarla en total look o en pequeños detalles, como un top de encaje combinado con jeans rectos para un contraste moderno.

El estilo romántico no tiene por qué ser excesivamente formal. Podés incorporarlo de manera casual o sofisticada, dependiendo de la ocasión. Algunas claves para usarlo:

Vestidos ligeros: Optá por siluetas fluidas con encaje broderie o guipur. Son perfectas para el día, combinadas con sandalias bajas o alpargatas.

Blusas con detalles artesanales: Mangas globo, puntillas y bordados delicados son aliados para un look femenino sin caer en excesos.

Paleta suave y tonos neutros: Blanco, rosa pálido, nude y celeste son los colores que mejor acompañan esta tendencia.

La esencia del estilo romántico está en la silueta. Vestidos con cintura marcada, faldas con vuelo y blusas de inspiración vintage se combinan para crear un aire aniñado, pero sin perder sofisticación.

Ropa
El estilo romántico se popularizó durante la época del Romanticismo, que floreció en Europa en el siglo XIX entre 1820 y 1850. Así, se empezaron a incorporar elementos como encajes, volados, colores pasteles y siluetas fluidas a las prendas para realzar la figura femenina

El estilo romántico se popularizó durante la época del Romanticismo, que floreció en Europa en el siglo XIX entre 1820 y 1850. Así, se empezaron a incorporar elementos como encajes, volados, colores pasteles y siluetas fluidas a las prendas para realzar la figura femenina

El secreto para esta temporada

No hay nada muy novedoso para agregar, simplemente recordó que siempre es importante agregarle un detalle que te represente. El secreto está en equilibrar las prendas románticas

Ropa
Este estilo tuvo resurgimientos en la moda a lo largo del siglo XX en varias ocasiones

Este estilo tuvo resurgimientos en la moda a lo largo del siglo XX en varias ocasiones

Flores, encajes, tules y volados están listos para conquistar las calles

El estilo romántico se popularizó durante la época del Romanticismo, que floreció en Europa en el siglo XIX entre 1820 y 1850. Así, se empezaron a incorporar elementos como encajes, volados, colores pasteles y siluetas fluidas a las prendas para realzar la figura femenina. Estos diseños reflejaban la influencia de la literatura, el arte y la poesía de la época, que celebraban la pasión, la naturaleza y la emoción. Las mujeres lucían vestidos largos con mucho volumen, detalles florales, en un intento de evocar una sensación de ensueño y escapismo, en contraposición a la rigidez de las décadas anteriores.

Este estilo tuvo resurgimientos en la moda a lo largo del siglo XX en varias ocasiones. Durante la década de 1970, hubo un retorno a prendas con elementos románticos, como las blusas con volados y las faldas largas que formaban parte del boho. Además, en los años 80, hubo una tendencia llamada «New Romantic» que incorporaba elementos de la estética romántica en un contexto más vanguardista y extravagante, con influencias de la música pop y el glam rock. Y este 2025/26, vuelven a parecer en escena listos para conquistar el street style.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Continúa la advertencia por incendios forestales: qué dice el SMN y recomendaciones

En pleno viento norte, se generaron varios focos de incendios en Jujuy

Comunicado de EJESA por las intensas ráfagas de viento zonda  y cortes de luz en Jujuy

FNE 2025: por el viento norte, suspendieron la elección del colegio Pablo Pizzurno

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

Lo que se lee ahora
Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles video
Jujuy.

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

El Polaco fue elegido como padre acompañante en el viaje de egresados.
Salud.

El Polaco está internado y no irá al viaje de egresados de su hija: qué le pasó

Una jujeña hizo el casting para salir en la serie En el barro. video
Netflix.

Una jujeña hizo el casting para la serie "En el barro" pero no quedó: el video

52 kilos de cocaína en La Quiaca. video
Narcotráfico.

La Quiaca: hallan más de 50 kilos de cocaína oculta en el tanque de un camión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel