El estilo con looks cómodos que dominarán la primavera – verano

En las puertas de una nueva temporada primavera-verano 2025/26 , la moda se inclina hacia una estética más suave y femenina con looks adaptables a diferentes situaciones . El estilo romántico, con sus tejidos delicados y detalles artesanales, será el gran protagonista. Encajes, bordados, guipur y transparencias sutiles construyen un vestuario que respira dulzura y sofisticación.

Este look no es nuevo, pero regresa renovado, con un enfoque que mezcla nostalgia y modernidad . Las pasarelas internacionales ya lo adelantaron, y ahora llega a nuestro guardarropa con más fuerza que nunca.

Lo mejor de esta tendencia es que se adapta a distintos estilos y edades. Podés llevarla en total look o en pequeños detalles, como un top de encaje combinado con jeans rectos para un contraste moderno.

El estilo romántico no tiene por qué ser excesivamente formal. Podés incorporarlo de manera casual o sofisticada, dependiendo de la ocasión. Algunas claves para usarlo:

Vestidos ligeros: Optá por siluetas fluidas con encaje broderie o guipur. Son perfectas para el día, combinadas con sandalias bajas o alpargatas.

Blusas con detalles artesanales: Mangas globo, puntillas y bordados delicados son aliados para un look femenino sin caer en excesos.

Paleta suave y tonos neutros: Blanco, rosa pálido, nude y celeste son los colores que mejor acompañan esta tendencia.

La esencia del estilo romántico está en la silueta. Vestidos con cintura marcada, faldas con vuelo y blusas de inspiración vintage se combinan para crear un aire aniñado, pero sin perder sofisticación.

El secreto para esta temporada

No hay nada muy novedoso para agregar, simplemente recordó que siempre es importante agregarle un detalle que te represente. El secreto está en equilibrar las prendas románticas

Flores, encajes, tules y volados están listos para conquistar las calles

El estilo romántico se popularizó durante la época del Romanticismo, que floreció en Europa en el siglo XIX entre 1820 y 1850. Así, se empezaron a incorporar elementos como encajes, volados, colores pasteles y siluetas fluidas a las prendas para realzar la figura femenina. Estos diseños reflejaban la influencia de la literatura, el arte y la poesía de la época, que celebraban la pasión, la naturaleza y la emoción. Las mujeres lucían vestidos largos con mucho volumen, detalles florales, en un intento de evocar una sensación de ensueño y escapismo, en contraposición a la rigidez de las décadas anteriores.

Este estilo tuvo resurgimientos en la moda a lo largo del siglo XX en varias ocasiones. Durante la década de 1970, hubo un retorno a prendas con elementos románticos, como las blusas con volados y las faldas largas que formaban parte del boho. Además, en los años 80, hubo una tendencia llamada «New Romantic» que incorporaba elementos de la estética romántica en un contexto más vanguardista y extravagante, con influencias de la música pop y el glam rock. Y este 2025/26, vuelven a parecer en escena listos para conquistar el street style.