jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 15:44
Lo que se viene.

Nueva tendencia de jeans para esta primavera 2025

Los jeans selvedge, con su característico acabado de orillo, se imponen como la gran tendencia de la primavera 2025. Te contamos qué son y cómo llevarlos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jeans
El termino jeans&nbsp; selvedge se refiere a una característica de la costura de la pierna de los primeros vaqueros vintage o premium que consiste en una franja blanca que sólo queda al descubierto cuando se dobla el dobladillo.

El jeans denim con orillo, abreviatura de denim con borde propio, es un tipo de tela vaquera de alta calidad que se teje en telares tradicionales de lanzadera&nbsp;. A diferencia de su pariente de la mezclilla de producción en masa, el denim con orillo tiene un tejido denso, lo que ayuda a producir un borde limpio y acabado que evita que se deshilache.

Los jeans selvedge, también conocidos como "de orillo", se caracterizan por estar confeccionados en tela denim tejida en telares tradicionales que dejan un acabado limpio y reforzado en los bordes de la prenda. Este detalle, que muchas veces se ve al doblar el bajo del pantalón, es lo que les da un aspecto premium y diferente frente al denim convencional.

El término "selvedge" proviene de la unión de "self" (propio) y "edge" (borde), lo que hace referencia a este acabado prolijo y resistente. La misma, se trata de una técnica que recupera la forma de fabricar jeans de antaño, donde la calidad y la durabilidad eran la prioridad.

Cómo se usan los jeans selvedge

La clave de los jeans selvedge está en el corte recto o ligeramente slim, con un aire clásico y atemporal. Se usan preferentemente con el bajo doblado para mostrar el orillo característico, uno de los sellos de esta tendencia.

Los jeans selvedge: la estrella de la primavera 2025.

Son versátiles y funcionan tanto en looks casuales, con remeras básicas y zapatillas, como en estilismos más pulidos, combinados con camisas, blazers o incluso con botas de cuero. Su estética minimalista los convierte en una prenda infalible que no pasa de moda.

Por qué se convierten en tendencia

La moda actual apuesta cada vez más por prendas duraderas, de calidad y con historia. Los jeans selvedge reúnen esas características:

  • Son resistentes, porque el tejido es más compacto y fuerte.
  • Tienen un diseño atemporal, ideal para armar un guardarropa cápsula.
  • Se asocian con la sostenibilidad, ya que priorizan técnicas de producción más cuidadas y prendas que duran más en el tiempo.

Estas cualidades los hacen una opción clave para quienes buscan invertir en básicos de moda que trasciendan las temporadas.

