lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 12:16
Corredor Bioceánico.

Carlos Sadir: "Esperemos que Nación aplique los recursos al mantenimiento de rutas"

El Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, se refirió al trabajo que viene realizando con respecto al Corredor Bioceánico y la función del Estado Nacional para la realización del mismo.

Por  Analía Farfán
carlos sadir

El Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se refirió al megaproyecto que integra por vía terrestre las regiones de Mato Grosso do Sul en Brasil, con el Chaco paraguayo, las provincias de Salta y Jujuy en Argentina, terminando en Iquique, Mejillones y Antofagasta, afirmando que se encuentran a la espera de que "Nación se haga cargo del mantenimiento de rutas".

Lee además
Carlos Sadir, recibió el saludo protocolar del comandante mayor Marcelo Adrián De La Cruz.
Seguridad.

Carlos Sadir recibió al jefe de la Región IV de Gendarmería: buscan reforzar fronteras
Carlos Sadir.
País.

Carlos Sadir habló sobre el rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Corredor Bioceánico
Corredor Bioceánico (Foto ilustrativa)

Corredor Bioceánico (Foto ilustrativa)

En tal sentido, el gobernador de la provincia, comentó que existe una preocupación por la conectividad vial: "Venimos trabajando e insistiendo con Nación para que se haga cargo y aplique recursos al mantenimiento de las rutas, ya que es importante para el corredor, pero sobre todo para los jujeños y nuestra relación con Chile".

Además agregó: "Las principales hoy son las rutas 34, 9 y 52. Particularmente la 52 que es la que recorre la parte de Salinas y lleva hasta el Paso de Jama, que lamentablemente con el transcurso de los años y con poco o casi nada de mantenimiento, se fue deteriorando, que Nación no se hizo cargo, así que lo hizo la provincia".

Corredor Bioceánico: reuniones claves

Sadir, agregó sobre las reuniones que está llevando a cabo para la concreción del Corredor Bioceánico: "Hemos tenido reuniones con empresarios que han llegado de la zona franca de Iquique, vino el presidente de la ZOFRI, vino el gerente y muchos otros empresarios".

"También el lunes pasado estuve en Antofagasta con el Gobernador de dicha ciudad, hablando respecto al Corredor y las posibilidades comerciales que se abren entre los dos países, así que la verdad que todo marcha bien", finalizó el gobernador de Jujuy.

Qué es el Corredor Bioceánico

El megaproyecto integra por vía terrestre las regiones de Mato Grosso do Sul en Brasil, con el Chaco paraguayo, las provincias de Salta y Jujuy en Argentina, terminando en Iquique, Mejillones y Antofagasta, alcanzando una longitud de 2.300 kilómetros.

“El año que viene esta ruta estará lista y tanto la salida de los productos brasileños a través de Chile hacia los mercados asiáticos, como la venida de productos chilenos para Brasil, será una grandísima oportunidad para ambos países”, dijo el gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Mientras que la ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, Simone Tebet, dijo que Boric “se reúne con Lula a hablar principalmente de esta ruta de integración y va a traer a empresarios e inversionistas chilenos. Desde hace 40 años que soñábamos con la integración de América del Sur”, dijo sobre las obras en la parte brasileña que ya están prácticamente completadas.

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, miembro de la Comisión de Alto Nivel creada por el Gobierno para el desarrollo del Corredor, comentó que “se proyecta que hacia finales de este año o comienzos de 2026 ya empecemos a ver el inicio de carga (por la ruta)”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carlos Sadir recibió al jefe de la Región IV de Gendarmería: buscan reforzar fronteras

Carlos Sadir habló sobre el rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Carlos Sadir: "Es una manera de valorizar y reivindicar lo que hicieron los jujeños"

Carlos Sadir pidió un reconocimiento nacional para el Éxodo Jujeño

El presidente de la UIA llega a Jujuy esta semana para analizar los desafíos de la industria local

Lo que se lee ahora
Habilitaron un simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel.  
Política.

Boleta Única de Papel: habilitaron un simulador para saber cómo votar con este sistema

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin agua en varios barrios.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel