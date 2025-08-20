Carlos Sadir habló sobre el rechazó al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La mega sesión convocada por la oposición este miércoles significó un revés para el gobierno de Javier Milei , luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con 172 votos afirmativos , la oposición alcanzó cómodamente la mayoría especial de dos tercios. Los libertarios y sus aliados sumaron 73 votos en contra , mientras que se registraron 2 abstenciones .

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , opinó sobre lo ocurrido y destacó la importancia de la norma:

La Justicia declaró nulo el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

“Hubo un llamado de atención de la sociedad para esta ley, es muy importante para gran parte de la población. Se está ratificando su vigencia como ley para el día de mañana. Hay una decisión del Gobierno nacional de vetar estas leyes, pero hubiera sido conveniente más diálogo para buscar alternativas y soluciones”.

Asimismo, remarcó la necesidad de abordar la problemática de los sectores más vulnerables:

“Sabemos la problemática que tienen las personas con discapacidad, sabemos el drama y la problemática de los jubilados, así que todo eso debería ser tratado en un diálogo más allá de las discusiones entre espacios políticos. Lo mejor sería buscar diálogo porque lo que la gente espera de la dirigencia son soluciones".

Qué sigue

Para que el veto presidencial quede definitivamente anulado, la iniciativa también deberá ser ratificada en el Senado con la misma mayoría especial de dos tercios alcanzada en Diputados.