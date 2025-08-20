miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 20:33
País.

Carlos Sadir habló sobre el rechazó al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La oposición reunió una amplia mayoría especial en Diputados. "Hubiera sido conveniente más diálogo para buscar alternativas y soluciones”, dijo el Gobernador de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Carlos Sadir.

Carlos Sadir.

Lee además
Lucha contra el bullying. video
Conciencia.

Lanzan en Jujuy la campaña provincial "No seas parte del daño: Jujuy sin Bullying"
Carlos Sadir, recibió el saludo protocolar del comandante mayor Marcelo Adrián De La Cruz.
Seguridad.

Carlos Sadir recibió al jefe de la Región IV de Gendarmería: buscan reforzar fronteras

Con 172 votos afirmativos, la oposición alcanzó cómodamente la mayoría especial de dos tercios. Los libertarios y sus aliados sumaron 73 votos en contra, mientras que se registraron 2 abstenciones.

La Justicia declaró nulo el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad.
Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ley de Emergencia en Discapacidad.

El análisis de Carlos Sadir

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, opinó sobre lo ocurrido y destacó la importancia de la norma:

“Hubo un llamado de atención de la sociedad para esta ley, es muy importante para gran parte de la población. Se está ratificando su vigencia como ley para el día de mañana. Hay una decisión del Gobierno nacional de vetar estas leyes, pero hubiera sido conveniente más diálogo para buscar alternativas y soluciones”.

Asimismo, remarcó la necesidad de abordar la problemática de los sectores más vulnerables:

“Sabemos la problemática que tienen las personas con discapacidad, sabemos el drama y la problemática de los jubilados, así que todo eso debería ser tratado en un diálogo más allá de las discusiones entre espacios políticos. Lo mejor sería buscar diálogo porque lo que la gente espera de la dirigencia son soluciones".

Embed - CARLOS SADIR SOBRE EL RECHAZO A LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

Qué sigue

Para que el veto presidencial quede definitivamente anulado, la iniciativa también deberá ser ratificada en el Senado con la misma mayoría especial de dos tercios alcanzada en Diputados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lanzan en Jujuy la campaña provincial "No seas parte del daño: Jujuy sin Bullying"

Carlos Sadir recibió al jefe de la Región IV de Gendarmería: buscan reforzar fronteras

Carlos Sadir: "Todavía no tenemos definidos los candidatos"

El gobernador Carlos Sadir sobre la Ciudad de las Artes: "Un sueño hecho realidad"

Carlos Sadir: "Que los chicos se lleven un gran recuerdo para siempre y disfruten sanamente".

Lo que se lee ahora
que es la tormenta de santa rosa y cuando llegaria a jujuy video
Mito y tradición.

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Rastrillajes.

Qué alertó el georadar de Gendarmería en la casa de Matías Jurado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel