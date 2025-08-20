miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 20:29
Conciencia.

Lanzan en Jujuy la campaña provincial "No seas parte del daño: Jujuy sin Bullying"

La Comisión Estudiantil 2025 presentó una iniciativa que busca visibilizar y prevenir situaciones de acoso escolar.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lucha contra el bullying.

Lucha contra el bullying.

Lee además
Bullying escolar (Foto ilustrativa)
Iniciativa.

Madres y padres quieren presentar proyectos para luchar contra el bullying escolar
docentes se capacitaron en jujuy en prevencion del bullying y ciberbullying
Compromiso.

Docentes se capacitaron en Jujuy en prevención del bullying y ciberbullying

En ese sentido, el gobernador Carlos Sadir mencionó que "este lanzamiento lo hacemos para invitar a todos, para que las palabras sean abrazo, que estas formas de violencia no ocurran y que todos trabajamos contra ellas. Esta es una política pública que comprende a todas las áreas del Gobierno. Queremos una FNE sin bullying, sin violencia y que tengamos la mejor fiesta. Los invito a todos a trabajar en eso, no sean parte del daño".

"Hay una violencia digital y tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que erradicar el bullying, estamos haciendo un gran esfuerzo", añadió.

Embed - CARLOS SADIR- CAMPAÑA CONTRA EL BULLYING

Una problemática presente en las escuelas

Al respecto, Roxana Ruiz, presidenta de la Comisión Estudiantil 2025, dijo que la propuesta nació en el marco de una reunión de la comisión, donde los jóvenes debatieron sobre el impacto del bullying en la vida escolar. A partir de allí se convocó a los estudiantes a proponer nombres y hashtags para la campaña. Finalmente, por votación, se eligió el lema #NoSeasParteDelDaño.

“Esto surge porque el año pasado vimos varios casos de bullying, incluso hacia candidatas a representantes estudiantiles, y también hacia otros chicos que sufren comentarios que los afectan”, explicó Ruiz.

image
Lucha contra el bullying.

Lucha contra el bullying.

La presidenta de la comisión aseguró que muchos estudiantes de distintos puntos de la provincia atraviesan situaciones de acoso escolar: “Son bastantes los chicos que pasan por estas situaciones y algunos se quedan callados. Lo que recomendamos es que no se queden callados y traten de hablar y salir de esa situación”.

La campaña también promueve que los propios jóvenes actúen como apoyo para quienes sufren bullying. “La idea es que los chicos ayuden a sus compañeros, que no participen en esos actos y que acompañen a quienes están atravesando esa situación”, remarcó Ruiz.

"Cuidarnos entre todos"

Por su parte, Eliana Ramos, embajadora por Mis Derechos 2025, señaló que "hay que cuidarnos entre todos, la FNE se trata de eso. Últimamente hay muchas agresiones a las reinas en las redes sociales, son más los adultos que hacen eso hacia nenas que son menores de edad. Nosotras solamente queremos disfrutar la fiesta y todos tenemos que luchar contra esto, queremos que la sociedad no nos vea solamente como una cara bonita".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Madres y padres quieren presentar proyectos para luchar contra el bullying escolar

Docentes se capacitaron en Jujuy en prevención del bullying y ciberbullying

Las medidas contra el bullying que implementarán las escuelas de Jujuy

6 de cada 10 alumnos sufrieron bullying o ciberbullying: los datos de Jujuy

Zofri de Iquique, el Gobierno de Jujuy y PuertoNoa firmaron un importante acuerdo

Lo que se lee ahora
que es la tormenta de santa rosa y cuando llegaria a jujuy video
Mito y tradición.

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Rastrillajes.

Qué alertó el georadar de Gendarmería en la casa de Matías Jurado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel