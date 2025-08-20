Lanzan en Jujuy la campaña provincial "No seas parte del daño: Jujuy sin Bullying"

Este miércoles, en casa de Gobierno se realizó el lanzamiento de la campaña provincial contra el bullying denominada “No seas parte del daño: Jujuy sin Bullying”.

En ese sentido, el gobernador Carlos Sadir mencionó que "este lanzamiento lo hacemos para invitar a todos, para que las palabras sean abrazo, que estas formas de violencia no ocurran y que todos trabajamos contra ellas. Esta es una política pública que comprende a todas las áreas del Gobierno. Queremos una FNE sin bullying, sin violencia y que tengamos la mejor fiesta. Los invito a todos a trabajar en eso, no sean parte del daño".

"Hay una violencia digital y tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que erradicar el bullying, estamos haciendo un gran esfuerzo", añadió.

Al respecto, Roxana Ruiz, presidenta de la Comisión Estudiantil 2025 , dijo que la propuesta nació en el marco de una reunión de la comisión, donde los jóvenes debatieron sobre el impacto del bullying en la vida escolar. A partir de allí se convocó a los estudiantes a proponer nombres y hashtags para la campaña. Finalmente, por votación, se eligió el lema #NoSeasParteDelDaño .

“Esto surge porque el año pasado vimos varios casos de bullying, incluso hacia candidatas a representantes estudiantiles, y también hacia otros chicos que sufren comentarios que los afectan”, explicó Ruiz.

image Lucha contra el bullying.

La presidenta de la comisión aseguró que muchos estudiantes de distintos puntos de la provincia atraviesan situaciones de acoso escolar: “Son bastantes los chicos que pasan por estas situaciones y algunos se quedan callados. Lo que recomendamos es que no se queden callados y traten de hablar y salir de esa situación”.

La campaña también promueve que los propios jóvenes actúen como apoyo para quienes sufren bullying. “La idea es que los chicos ayuden a sus compañeros, que no participen en esos actos y que acompañen a quienes están atravesando esa situación”, remarcó Ruiz.

"Cuidarnos entre todos"

Por su parte, Eliana Ramos, embajadora por Mis Derechos 2025, señaló que "hay que cuidarnos entre todos, la FNE se trata de eso. Últimamente hay muchas agresiones a las reinas en las redes sociales, son más los adultos que hacen eso hacia nenas que son menores de edad. Nosotras solamente queremos disfrutar la fiesta y todos tenemos que luchar contra esto, queremos que la sociedad no nos vea solamente como una cara bonita".