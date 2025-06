Madres y padres quieren presentar proyectos para luchar contra el bullying escolar

Olga Burgos es una de las integrantes de ese grupo, que confirmó que quieren dialogar tras el trágico hecho de una alumna en Tilcara. “Después de la pérdida de Luana, mi niña quedó con trastorno psiquiátrico, tiene trastorno bipolar y no puede concentrarse en las actividades cognitivas”.

Olga Burgos contra el bullying Olga Burgos contra el bullying

Sobre cómo se enteró de la situación de su hija, Burgos dijo que la estudiante tardó mucho en contar su padecimiento. “Nosotros pensamos que era dolor estomacal. Y empezamos a hacer tratamiento con todos los profesionales que tenían que ver con eso”.

“Cuando la saco de la escuela, me abrazó y me dijo ´gracias mamá, ahora voy a dejar de sufrir´” y destacó que su hijo sufrió agresiones. “Me dijo que un alumno la quiso ahorcar, que en un aula la asfixiaron con el brazo”, relató.

Contó que en el colegio hicieron actas, “pero no con la rigurosidad que tendría que haber actuado el protocolo, porque no hubiésemos llegado a esta instancia, si se hubiese respetado el diálogo, mi hija no hubiese llegado a esta instancia, se pudo haber evitado con reunión de padres”.

Confirmó que sacó a su hija de ese colegio. “Al tener esta desestabilidad psíquica, la tuve que cambiar. Recién tiene 14 años y va por su segundo año. Nosotros necesitamos que nos escuchen, porque nosotras estamos para que esto no pase más”, dijo.

“La verdad que es muy doloroso y no queremos que esto continúe. Tenemos el aporte de una psicopedagoga que se nos sumó ahora y tiene un proyecto muy interesante para acercar también a la máxima autoridad de educación”, cerró.

Qué es el bullying

El bullying o acoso escolar es el hostigamiento y persecución física y/o psicológica que un estudiante ejerce sobre otro de forma negativa, continua e intencionada, según define UNICEF. En estos tiempos, además, se añade un nuevo elemento: la velocidad con la que se producen y replican estos actos en el ecosistema digital.