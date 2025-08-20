Último día para reempadronarse en el BEGU: más de 5.000 estudiantes aún no lo hicieron

Desde el lunes 20 de marzo estará abierta la inscripción online del BEGU para estudiantes que cursen en nivel terciario o universitario. Enterate los requisito.

El Beneficio Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), que garantiza el transporte sin costo para miles de estudiantes de San Salvador de Jujuy, atraviesa una jornada clave: hoy es el último día para realizar el reempadronamiento . Según informó Cinthya Haquím, directora de Atributos Sociales, de un total de 15.000 inscriptos al inicio del año, hasta ahora solo 10.000 completaron el trámite.

La funcionaria explicó que durante el último fin de semana largo se produjo la mayor cantidad de inscripciones, lo que generó un trabajo intensivo en las oficinas encargadas de procesar los trámites. “ Estamos trabajando a full porque la mayoría de los alumnos se inscribió este fin de semana. Queremos dar respuesta lo antes posible ”, señaló Haquím.

Haquím fue categórica, los estudiantes que no se reempadronen antes de la medianoche de hoy no podrán acceder al beneficio durante la segunda mitad del año. “ Si no hacen el reempadronamiento, no van a tener el BEGU activo ”, advirtió.

Otro punto crítico es la responsabilidad de las instituciones educativas. Algunas todavía no enviaron los listados de alumnos, lo que también podría dejar a estudiantes sin cobertura. “Si las instituciones no mandan el listado, lamentablemente no pueden acceder. Igual, cuando un alumno reclama, la mayoría termina enviando la información”, explicó la directora.

Inscripción digital hasta la medianoche

Aunque los puntos de atención cerraron a las 18, los alumnos tienen la posibilidad de completar el trámite en línea hasta las 12 de la noche. Esa extensión de horario busca evitar que quienes dejaron el trámite para último momento se queden afuera del programa.

¿Habrá prórroga?

Consultada sobre la posibilidad de extender el plazo, Haquím no lo descartó, pero aclaró que la decisión se tomará una vez cerrado el conteo de inscriptos. “Siempre se evalúa luego de la finalización. La idea es que todo el mundo tenga el beneficio”, dijo.

Un programa clave para estudiantes

El BEGU es considerado una herramienta esencial para garantizar el acceso a la educación en los niveles terciario y universitario de la capital jujeña. Con más de 15.000 beneficiarios iniciales, representa un alivio económico fundamental para las familias y una apuesta por la inclusión.

Cómo inscribirse para el Begu

El proceso de inscripción se extendió hasta el dia de hoy a las 12 de la noche y se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.

“Una vez finalizada la fecha de inscripción, no podrán inscribirse en la página, así que es necesario que los alumnos no dejen pasar el tiempo y se inscriban en tiempo y forma”, aclaró Cynthia Haquim, directora de Atributos Sociales.

Los requisitos para el BEGU

Los estudiantes deberán presentar la constancia de alumno regular actualizada, con el nombre y apellido del alumno, el curso o año y el período lectivo a cursar y deberá estar sellada por la institución y firmada por autoridad competente.

Últimos días para inscribirse al BEGU en San Salvador de Jujuy

En el nivel universitario la constancia deberá indicar la calidad del alumno como activo simple o pleno. Además, deben tener el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que se considera el domicilio que figura en el mismo.

También deben tener la tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante. Explicaron que los estudiantes del nivel secundario para adultos no deberán realizar este reempadronamiento, ya que seguirán teniendo el beneficio activo.

La Municipalidad solicitó a las instituciones educativas de los niveles terciario y universitario que remitan el listado de alumnos beneficiarios en carácter de declaración jurada, utilizando un correo institucional, al siguiente e-mail: [email protected].

Beneficios Sociales

SUBE Nación destacó que se debe mantener actualizada la tarjeta física para asegurar que los beneficios sociales se apliquen correctamente al momento de viajar. El trámite es sencillo, rápido y se puede realizar a través de dos canales.

Uno es la aplicación SUBE o cualquier Terminal Automática SUBE (TAS). Mantener la tarjeta actualizada evita inconvenientes y permite que los descuentos, como los que se aplican a nivel local, permanezcan activos y vigentes.

Cómo actualizar la tarjeta SUBE

Desde la App SUBE: ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego seleccionar “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Para utilizar esta funcionalidad, el dispositivo debe contar con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Desde una Terminal Automática SUBE: acercarse a la terminal más cercana, apoyar la tarjeta hasta que el equipo indique que debe retirarse. El proceso dura apenas unos segundos.

Mantener actualizada la tarjeta SUBE es fundamental para seguir accediendo a los descuentos disponibles y evitar inconvenientes durante los viajes en el transporte público.

