miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 13:07
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 20 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 20 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 20 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 0446 - 46 Los Tomates

Los números ganadores:

  1. 0446

  2. 7881

  3. 0023

  4. 0047

  5. 4248

  6. 8262

  7. 3002

  8. 7064

  9. 7176

  10. 0645

  11. 0318

  12. 8044

  13. 2955

  14. 5174

  15. 6622

  16. 8368

  17. 5503

  18. 0355

  19. 0087

  20. 0489

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 9421 - 21 La Mujer

Todos los números ganadores

  1. 9421

  2. 2173

  3. 7696

  4. 0186

  5. 7613

  6. 0830

  7. 2984

  8. 6810

  9. 8053

  10. 9577

  11. 8923

  12. 5643

  13. 2835

  14. 8509

  15. 4883

  16. 3861

  17. 8475

  18. 4111

  19. 3339

  20. 1939

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

