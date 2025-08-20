miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 11:33
Frontera.

Abrieron el Paso de Jama este miércoles 20 de agosto

En este miércoles 20 de agosto el Paso de Jama se encuentra abierto, con recomendaciones desde el Servicio Chileno por la posible vientos moderados.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama - ruta 52
paso de jama - miercoles 20
Frontera.

Estado de transitabilidad de Paso de Jama: horarios habilitados y observaciones

Considerando el reporte emitido por Seguridad Vial de la Provincia, este miércoles 20 de agosto, el Paso de Jama está habilitado con máxima precaución en ambos sentidos.

  • Tiempo: despejado con vientos leves
  • Temperatura: -2

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: de 09:00 hasta 19:00 hora argentina

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

paso de jama - miercoles 20

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

  • Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste
  • Relieve: montaña
  • Altura: 4.200 metros
  • Clima: frío seco
  • Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día
  • Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.
paso de jama
paso de jama

paso de jama

Autoridades de control en Argentina

  • Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.
  • Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).
  • Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).
  • Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).
  • Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia entre Susques y el Paso de Jama.png

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama
Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

