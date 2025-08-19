martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 21:08
SMN.

Fuertes vientos azotaron Jujuy este martes: qué consecuencias hubo

Fuertes vientos de hasta 100 km/h se registraron este martes en distintas partes de Jujuy. Desde Defensa Civil brindaron detalles.

Federico Franco
Por  Federico Franco
viento zonda norte.jpg
Pese a la intensidad del fenómeno, no se reportaron incidentes de consideración. El único hecho registrado ocurrió en Los Alisos, donde un árbol cayó sobre una vivienda y provocó daños materiales.

El director de Defensa Civil de Jujuy, Carlos Mamani, le confirmó a Canal 4 que “solamente hubo daños materiales, no hubo personas afectadas. Estuvo trabajando personal de bomberos y Defensa Civil. No hubo incidencias mayores por incendios solo en Calilegua que fue ocasionado por la quema de basura”.

viento fuerte (2)
Fuertes vientos en Jujuy.

Fuertes vientos en Jujuy.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y tomar precauciones ante eventuales ráfagas, especialmente en zonas de montaña y áreas arboladas.

"La incidencia del hombre siempre está presente en los incendios, les pedimos evitar quemar a fin que no haya incidencias", agregó.

¿Hay alerta este miércoles por fuertes vientos?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la jornada del miércoles 20 de agosto no habrá ningún alerta dentro del territorio provincial, pero el jueves la situación cambiará.

En parte de la Puna (Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques) anunciaron alerta amarilla por fuertes vientos.

Mientras que para un sector de la Quebrada y los Valles (Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya) regirá el mismo aviso por viento norte.

image

