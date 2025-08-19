Fuertes vientos azotaron Jujuy este martes: qué consecuencias hubo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este martes se registraron fuertes vientos en todo el territorio de la provincia de Jujuy , con ráfagas que oscilaron entre 60 y 70 km/h y que, en sectores de montaña, superaron los 100 km/h .

Pese a la intensidad del fenómeno, no se reportaron incidentes de consideración. El único hecho registrado ocurrió en Los Alisos , donde un árbol cayó sobre una vivienda y provocó daños materiales.

El director de Defensa Civil de Jujuy, Carlos Mamani, le confirmó a Canal 4 que “solamente hubo daños materiales, no hubo personas afectadas. Estuvo trabajando personal de bomberos y Defensa Civil. No hubo incidencias mayores por incendios solo en Calilegua que fue ocasionado por la quema de basura”.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y tomar precauciones ante eventuales ráfagas, especialmente en zonas de montaña y áreas arboladas.

"La incidencia del hombre siempre está presente en los incendios, les pedimos evitar quemar a fin que no haya incidencias", agregó.

¿Hay alerta este miércoles por fuertes vientos?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la jornada del miércoles 20 de agosto no habrá ningún alerta dentro del territorio provincial, pero el jueves la situación cambiará.

En parte de la Puna (Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques) anunciaron alerta amarilla por fuertes vientos.

Mientras que para un sector de la Quebrada y los Valles (Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya) regirá el mismo aviso por viento norte.