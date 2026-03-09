Micaela Gielhard representará a Misiones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La provincia de Misiones ya definió a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 . Se trata de Micaela Gielhard , quien llevará la banda provincial y viajará a Jujuy en septiembre para participar de las actividades centrales del tradicional evento estudiantil.

La elección se realizó en territorio misionero con la presencia de autoridades, estudiantes y familiares. Allí se anunció oficialmente que la joven será la encargada de representar a la provincia durante la edición 2026 de la fiesta que cada año reúne a delegaciones de todo el país en la capital jujeña.

Micaela Gielhard fue elegida como la nueva embajadora de los estudiantes de Misiones para la edición 2026 de la fiesta nacional.

La joven ya cuenta con experiencia dentro de las celebraciones estudiantiles. En 2025 obtuvo el título de Reina de los Estudiantes de Eldorado , ciudad ubicada en el norte de la provincia.

Ese antecedente la posicionó dentro del ámbito estudiantil misionero y marcó su camino dentro de las instancias de representación juvenil.

Camino a la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Tras su elección provincial, Micaela Gielhard iniciará el camino hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes que se realiza cada año en Jujuy.

El encuentro se desarrolla en septiembre y convoca a representantes de todas las provincias argentinas. Durante varios días, las delegaciones participan en actividades protocolares, recorridos turísticos y encuentros culturales.

Uno de los momentos centrales del cronograma es la elección nacional y también los desfiles de carrozas, que se realizan en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy y reúne a miles de estudiantes y visitantes.

Una de las fiestas estudiantiles más convocantes del país

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se consolida como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del calendario jujeño.

Durante una semana, la provincia recibe delegaciones estudiantiles de todo el país. El programa incluye desfiles de carrozas, espectáculos artísticos, actividades recreativas y la elección nacional de la representante estudiantil.

Las representantes provinciales participan además en actividades institucionales y recorridos por distintos puntos turísticos de la provincia.

Movimiento turístico y cultural en Jujuy

La llegada de las delegaciones genera cada año un fuerte movimiento turístico en la provincia. Hoteles, restaurantes y servicios de transporte registran alta demanda durante los días centrales de la celebración.

Además del impacto económico, la fiesta promueve el intercambio cultural entre jóvenes de diferentes provincias, que comparten tradiciones, música y propuestas artísticas.

En ese marco, Micaela Gielhard representará a Misiones durante la edición 2026 y formará parte de la agenda de actividades que se desarrollará en Jujuy durante el mes de septiembre.