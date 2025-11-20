FNE 2026: Tiara Luna es la nueva presidenta de la Comisión Estudiantil

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 empieza a tomar forma desde muy temprano. En un acto democrático realizado en el Ente Autárquico Permanente , quedó conformada la nueva Comisión Estudiantil 2026 , el espacio desde donde los y las estudiantes jujeñas planifican y coordinan gran parte de la FNE junto a las autoridades. La lista ganadora fue Movimiento Estudiantil – Lista N° 573 , que conducirá la organización de la edición número 75 de la fiesta .

La elección se realizó con la presencia de las autoridades del Ente Autárquico Permanente (EAP), encabezadas por su presidente Martín Meyer, la directora Belén Perdoménico y el equipo de coordinación y staff, que acompañarán el trabajo estudiantil durante todo el año.

La nueva Comisión Estudiantil tendrá como misión representar a las y los estudiantes de toda la provincia y ser el nexo con los colegios de Jujuy y del resto del país que llegan cada año para vivir la fiesta. Entre sus principales tareas están la organización de actividades , el acompañamiento a los carroceros , la articulación del Congreso de la Juventud y la participación en los eventos centrales: desfiles, elecciones y shows.

No es un año cualquiera: la próxima será la 75ª edición de la FNE, una fiesta que se consolidó como un clásico nacional, declarada de interés turístico y reconocida por sus carrozas, su energía juvenil y la llegada de delegaciones de todo el país a San Salvador de Jujuy. Eso implica un plus de responsabilidad para la Comisión Estudiantil 2026, que deberá combinar historia, identidad jujeña y propuestas nuevas pensadas por y para estudiantes.

Más participación, más juventud, más FNE

Entre los desafíos que asoman para la nueva conducción aparecen temas que los mismos jóvenes vienen planteando en los últimos años: sumar más espacio para nuevas bandas y artistas emergentes, fortalecer el rol de los centros de estudiantes, incluir propuestas sobre salud mental, ambiente, diversidad y convivencia en el Congreso de la Juventud y potenciar la fiesta en redes sociales, donde la FNE se vive casi minuto a minuto.

Con la Comisión Estudiantil 2026 ya definida, arranca una nueva etapa: meses de reuniones, ideas, bocetos de carrozas, proyectos y debates que, como cada año, desembocarán en septiembre con Jujuy convertido en sede nacional de la juventud. La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 75ª edición ya está en marcha y tiene nuevos nombres al frente.