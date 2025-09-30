martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 16:23
Interior.

La Quiaca vivió a pleno la FNE 2025 con sus desfiles de carrozas

La FNE 2025 se trasladó a La Quiaca, con noches de desfile de carrozas y presentación de bailes de los pequeños, la promo 25 y la murga.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desfiles de carrozas en La Quiaca (3)
Desfiles de carrozas en La Quiaca (2)
Desfiles de carrozas en La Quiaca (4)
Desfiles de carrozas en La Quiaca (5)
Desfiles de carrozas en La Quiaca (1)

Aunque la edición número 74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2025 - concluyó el pasado sábado 27 de septiembre en San Salvador de Jujuy, en distintas localidades la celebración sigue viva. En La Quiaca se realizaron las jornadas de desfiles de carrozas, que convocó a jóvenes, familias y vecinos con el mismo espíritu festivo.

Desfiles de carrozas en La Quiaca (2)

En diálogo con Canal 6, la profesora Marisol Torres, asesora del Centro de Estudiantes Quiaqueños, calificó como un éxito el evento, destacando el esfuerzo de la comisión estudiantil y la organización lograda tras reuniones con jefes de carroceros y asesores. En total participaron siete carrozas de nivel secundario: cinco en categoría no técnicas y dos en técnicas.

Embed - Desfile de carrozas en La Quiaca

La FNE 2025 en La Quiaca

El desfile también contó con la participación de instituciones de nivel inicial y primario, que se sumaron con entusiasmo. Entre ellas, la Escuela Papa Francisco presentó una murga inspirada en la vecindad del Chavo, el JIN 11 desfiló con pequeñas carrozas y murga propia, y la Escuela Primaria 440 sorprendió con minicarrozas de mayor tamaño.

Desfiles de carrozas en La Quiaca (4)

Para garantizar un desarrollo ágil y ordenado, la comisión implementó un sistema de sorteo para definir el orden de pasaje y estableció un tiempo máximo de media hora para cada carroza en el circuito. En caso de no cumplir con ese límite, los participantes pueden sufrir una reducción de puntaje. Además, el jurado será rotativo en cada jornada, con integrantes de distintas localidades, lo que busca garantizar imparcialidad y diversidad de miradas.

Desfiles de carrozas en La Quiaca (5)

