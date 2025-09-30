La Quiaca vivió a pleno la FNE 2025 con sus desfiles de carrozas

Aunque la edición número 74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes - FNE 2025 - concluyó el pasado sábado 27 de septiembre en San Salvador de Jujuy, en distintas localidades la celebración sigue viva. En La Quiaca se realizaron las jornadas de desfiles de carrozas, que convocó a jóvenes, familias y vecinos con el mismo espíritu festivo.

Desfiles de carrozas en La Quiaca (2)

En diálogo con Canal 6, la profesora Marisol Torres, asesora del Centro de Estudiantes Quiaqueños, calificó como un éxito el evento, destacando el esfuerzo de la comisión estudiantil y la organización lograda tras reuniones con jefes de carroceros y asesores. En total participaron siete carrozas de nivel secundario: cinco en categoría no técnicas y dos en técnicas.

Embed - Desfile de carrozas en La Quiaca

La FNE 2025 en La Quiaca El desfile también contó con la participación de instituciones de nivel inicial y primario, que se sumaron con entusiasmo. Entre ellas, la Escuela Papa Francisco presentó una murga inspirada en la vecindad del Chavo, el JIN 11 desfiló con pequeñas carrozas y murga propia, y la Escuela Primaria 440 sorprendió con minicarrozas de mayor tamaño. Desfiles de carrozas en La Quiaca (4) Para garantizar un desarrollo ágil y ordenado, la comisión implementó un sistema de sorteo para definir el orden de pasaje y estableció un tiempo máximo de media hora para cada carroza en el circuito. En caso de no cumplir con ese límite, los participantes pueden sufrir una reducción de puntaje. Además, el jurado será rotativo en cada jornada, con integrantes de distintas localidades, lo que busca garantizar imparcialidad y diversidad de miradas. Desfiles de carrozas en La Quiaca (5)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.