"Quedamos satisfechos y muy conformes": Martín Meyer sobre la FNE 2025

La FNE 2025 cerró con un balance positivo para el Ente Autárquico Permanente. Su presidente, Martín Meyer, dialogó con la prensa y compartió su satisfacción por el desarrollo de esta edición.
“Quedamos satisfechos y muy conformes. Como nunca antes hemos tenido desfiles que tocamos los 35 mil espectadores, también hubo mucha gente en la elección provincial y paje 10”, destacó Meyer, subrayando la gran convocatoria que tuvieron los eventos centrales de la fiesta.
El funcionario también rescató un mensaje que escuchó de las protagonistas: “Como escuché a una de las chicas decir que cuiden esta fiesta y la valoren, por ahí hay que apuntar”.
Se viene la dición 2026 de la FNE
Sobre el futuro de la celebración, adelantó que el equipo ya está pensando en cómo potenciarla: “ Seguramente tenemos que replantear muchas cosas para seguir mejorando, de un tiempo para acá mejoró mucho la fiesta en el ámbito que los veas, sobre todo en la organización, en la rapidez, en la limpieza en el predio. Seguro que hay cosas por hacer”.
El 2026 será un año muy especial ya que se celebrará la edición número 75 de la FNE. Meyer resaltó el compromiso que implica esa responsabilidad: “El año que viene es la edición 75, a quien le toque estar tendrá que hacerlo mejor, si somos nosotros trabajaremos por eso, y si no somos nosotros colaboraremos desde algún lugar”.
Por último, el presidente del Ente valoró el trabajo de los jóvenes que participan activamente: “La comisión estudiantil es una parte fundamental de la organización de esta fiesta, son chicos que eligen participar de manera activa en la organización, mis saludos y felicitaciones y seguramente van a festejar como se lo merecen”.
La FNE 2025 deja así un saldo de orgullo y desafíos para el futuro, con la mirada puesta en una edición histórica que buscará superar todas las expectativas.
