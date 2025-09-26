viernes 26 de septiembre de 2025
Así fue el desfile doble de carrozas por Canal 4 con Nico Voutrinas como conductor

Este jueves se realizó el último desfile de carrozas doble con puntaje en Ciudad Cultural en el marco de la FNE 2025. Mirá el orden de pasada.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Desfile doble en Ciudad Cultural.

Desfile doble en Ciudad Cultural.

Los carroceros siguen de festejo en su día

Asueto este viernes

Al igual que este jueves, el Ministerio de Educación determinó asueto escolar para todos los niveles para este viernes 26 de septiembre.

La medida busca facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias en las actividades programadas para el cierre de la tradicional celebración que incluye desfiles, espectáculos y la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes.

Carrozas bellas en el último desfile

Desfile doble PRIMERA PARTE TODOJUJUY
image
WhatsApp Image 2025-09-25 at 22.33.49 (1)
WhatsApp Image 2025-09-25 at 22.33.49
Embed

Más de 30 mil personas disfrutan del último desfile doble de carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025) continúa a pleno en Jujuy y este jueves se realiza el último desfile doble de carrozas, uno de los eventos más convocantes del calendario.

Más de 30 mil personas se acercaron a este evento para disfrutar de las 80 obras de arte.

El desfile doble reunió a las carrozas de ambos grupos en una noche cargada de color, música y alegría, que se vivió como una verdadera fiesta popular. Con esta jornada, se da cierre a los desfiles de la presente edición, antesala de la elección de la Reina Nacional.

Cabe destacar que en el primer desfile doble de carrozas asistieron también más de 30 mil y unas 12 mil personas en la elección del Paje 10 que fue el domingo pasado. Mientras que el lunes, fueron más de 25 mil a la Elección Provincial.

Live Blog Post

Nico regaló una torta

Lindo momento en el último desfile de la FNE 2025. Nico Voutrinas tuvo un lindo gesto con los carroceros del Colegio Secundario 35 en la Ciudad Cultural y le regalo una torta.

Live Blog Post

La gente le pone color

En medio de un nuevo desfile en Ciudad Cultural por la Fiesta de los Estudiantes, miles de personas disfrutan de una noche especial en San Salvador de Jujuy.

La gente en el desfile
Multitud en Ciudad Cultural

En el desfile doble de carrozas en la FNE 2025, miles de jujeños y personas de otras provincias se movilizan en el predio de Alto Padilla.

Live Blog Post

Nico Voutrinas con los carroceros

Lindo momento en el último desfile de la FNE 2025: Nico Voutrinas se sumó a los carroceros del Comercial de Palpalá para cantar y celebrar juntos.

Live Blog Post

Feliz día del carrocero

Cada penúltimo desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se conmemora el Día del Carrocero. Esta fecha fue establecida en el año 2006 para brindarle un homenaje a todos los chicos y chicas que se dedican cada año a realizar estas hermosas creaciones que deslumbran a todos.

RUTA 9

Congestión en Ruta 9, en cercanías de Ciudad Cultural, por la gran concurrencia al último desfile doble de carrozas de la FNE 2025. Se recomienda salir con anticipación y circular con precaución. El tránsito es lento y hay demoras para ingresar a la zona del evento.

Live Blog Post

El recibimiento para Nico

Nico Voutrinas, el popular influencer está en el desfile doble de la FNE 2025 con Canal 4 y fue recibido por la gente con mucho amor.

Live Blog Post

Un trabajo sin descanso

Una carrocera del Colegio 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” comentó que la carroza fue hecha con botellas plásticas, cáscaras de huevo y corchos. “Estamos desde junio armándola. Todos nos apoyaron, mamás, papás y profes. Queremos dejar un recuerdo lindo para los siguientes carroceros, que tengan la iniciativa para seguir con la tradición de la FNE. Que se diviertan y disfruten”, marcó la joven.

Live Blog Post

Conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

En el marco de la agenda de la FNE 2025, el próximo viernes 26 de septiembre se conocerá a la nueva Representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es por eso, que este martes se realizó la presentación de las 24 candidatas que buscarán ser la sucesora de Martina Rauschenberger.

Live Blog Post

Ingresos por sector para la Elección Nacional

La Fiesta Nacional de los Estudiantes entra en su etapa más esperada y este viernes se llevará a cabo la Elección Nacional de la Representante de los Estudiantes en el Estadio 23 de Agosto. Desde la organización difundieron el mapa de accesos para ordenar el ingreso del público y garantizar que el evento se desarrolle con normalidad.

Además, la organización aclaró que calle Santa Bárbara permanecerá bloqueada al paso vehicular y peatonal, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar demoras.

Live Blog Post

FNE 2025: desfile de carrozas doble

GRUPO B INVERTIDO

1- Nueva Generación – carruaje

2 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - Olaroz Chico – técnica

3 - Escuela Técnica Provincial N° 2 - San Pedro – carroza

4 - Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos – carruaje

5 - Bachillerato N° 12 - El Aguilar – carruaje

6 - Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro – carroza

7- Asociación Todos Juntos- carruaje

8 - Bachillerato N° 24 - Lozano – carroza

9 - EET N° 1 Humberto Samuel Luna – Perico – técnica

10 - Bachillerato N° 16 Paso de Jama – carruaje

11 - Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle - carruaje

12 - Escuela Provincial de Comercio N° 1 – carroza

13 - Colegio Canónigo Gorriti – carruaje

14 - Escuela Normal – carroza

15 - Escuela Normal - Humahuaca – carruaje

16 - Colegio Ipsel – carruaje

17 - EET N° 1 – Capital – Técnica

18 - Secundario N° 59 Olga Aredez – carruaje

19 - Secundario N° 35 - Los Alisos – carruaje

20 - Secundario N° 32 - carruaje

21 - Bachillerato N° 19 - Yala - carruaje

22- Escuela de Comercio N° 2 – Palpalá – carroza

23 - Colegio Gianelli- carruaje

24 - Colegio N° 2 – carruaje

25 - Escuela de Minas – Técnica

26 - Colegio Mayor Jujuy – carruaje

27 – EMDEI – carruaje

28 – Escuela de Comercio N° 1 – carroza

29 - Colegio Parroquial - El Carmen - carruaje

30 - Escuela de Comercio N° 1 – carroza

31 - Colegio Los Lapachos – carruaje

32 - Secundario N° 43 – carruaje

33 - Escuela Técnica Provincial N° 1 - A. Vargas Belmonte – técnica

34 - Colegio Remedios de Escalada – carruaje

35 - Colegio Modelo Palpalá – carruaje

36 - Colegio del Huerto – carroza

37 - Colegio Nueva Siembra – carruaje

38 - Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - carruaje

39 - José Hernández – carroza

40 - EET N° 1– Maimará - técnica

GRUPO A – Sentido Normal

1 - EET N°1 – Palpalá – Técnica

2 - Centro Polivalente de Arte - carroza

3 - Colegio CHE IL – carruaje

4 - Colegio Martin Pescador – Carruaje

5 - Colegio del Salvador – carroza

6 - Escuela Provincial de Arte N° 1 – carruaje

7 - Colegio Santa Teresita - Carruaje

8 - EET N°1 Monterrico – Técnica

9 - Colegio Blaise Pascal – Carruaje

10 - Escuela Provincial de Comercio N° 3 – carruaje

11 - Colegio N° 1 – Carroza

12 - Colegio N° 3 – Carruaje

13- Colegio San Alberto Magno Fasta – carroza

14 - Secundario N° 33 - Reyes – Carruaje

15 - Colegio Santa Bárbara – carruaje

16 - EET N° 1 - El Carmen – Técnica

17 - Colegio N° 1 – Volcán- Carruaje

18 - Colegio Secundario N° 54 – Carruaje

19 - Bachillerato N° 6 – Carroza

20 - Secundario N° 1 – Carruaje

21 - Agrotécnica N° 1 El Brete – Palpalá – Carroza

22 - Secundario N° 6 - carruaje

23 - Colegio Polimodal N° 3 – Carruaje

24 - EET N° 2 – Técnica

25 - Secundario N° 2 – Carruaje

26 - Colegio Pablo Pizzurno – Carruaje

27 - Bachillerato N° 2 – Carroza

28 - Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico - Carruaje

29 – Escuela de Comercio N° 2 – Carroza

30 - Colegio Jean Piaget - Carruaje

31 - Polimodal N° 2 - Abra Pampa – Carruaje

32 - EET N° 1 - San Pedro – Técnica

33 - Nuevo Horizonte N° 1 - carroza

34 - Colegio Los Olivos - San Pedro - carruaje

35 - Bachillerato N° 3 - Monterrico – carroza

36 - Secundario N° 34 – carruaje

37 - Agrotécnica N° 7 – Perico – carruaje

38 - Bachillerato N° 21 – carroza

39 - Secundario N° 39 – carruaje

40 – ARENI - carruaje

Cambios en el tránsito por el desfile de carrozas

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

  • Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y Av. Bolivia
  • Curupaití y Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
  • Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
  • Curupaití y Félix de Olazábal
  • Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
  • Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
  • Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
  • Suipacha y Coronel Arias
  • Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Paradas

  • Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
  • Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión.

El ingreso de los vecinos de Alto Padilla será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

Desde temprano la gente hizo fila

Nadie se quiere perder el desfile doble de carrozas, que es el último de la FNE 2025. Empezaron a hacer fila desde las 15.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 16.46.52

