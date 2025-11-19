Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Un adolescente de 15 años fue brutalmente atacado en Alto Comedero por un grupo de jóvenes que, según denuncia su familia, lo habría engañado usando a una chica como señuelo para citarlo y golpearlo . El caso recuerda, por la mecánica de patota y la violencia grupal, a otros episodios que conmovieron al país, y volvió a encender las alarmas sobre la crueldad entre pares y el rol de las redes sociales.

La mamá del chico, relató el episodio en una entrevista exclusiva a todojujuy y afirmó: “A mi hijo lo patotearon el día sábado a las 4:00 de la tarde” . Según contó, “lo citó una chica” con la que venía hablando hace días: “lo venía hablando una chica para verse que le decía que lo quería conocer y esas cosas” , y la supuesta cita fue pactada “cerca del hospital Snopek” .

Ese sábado, Tiago le avisó a su mamá que iba a encontrarse con la chica: “Mi nene va, me avisa que se iba a encontrar con una chica” . Cuando llegó al lugar indicado y se sentó a esperar.

"Llegan un grupo de siete chicos y le preguntan si él era T. Él le responde que sí y le entran a pegar en la cabeza, le empezaron a pegar", relató la mujer.

Como pudo, el adolescente logró escapar corriendo por la zona de la forestal, pero la patota no se detuvo: “cuando le pegaron grabaron, cuando él corría por la Forestal y ellos lo perseguían en un auto e iban grabando”. En medio de la huida, el chico llegó hasta la zona de Agua de los Andes: “y en eso mi nene logra llegar a Agua de los Andes y pensó que ya no lo perseguían y ellos le salen de la parte de atrás y vuelven a grabar ahí y mandan a uno que lo vuelva a golpear en la parada”.

Desesperado, T. cruzó la autopista para escapar y pudo pedir ayuda: “logra pedir ayuda a dos señores que pasaban ahí y ellos lo ayudan y en eso mi nene se sube un remís, puede venir a mi casa, llega a mi casa golpeado, lógicamente”. La madre recordó el momento en que lo vio:

“me dice ‘mamá, mirá, me golpearon, la chica nunca llegó’”. “me dice ‘mamá, mirá, me golpearon, la chica nunca llegó’”.

Lejos de terminar ahí, esa misma tarde la familia decidió volver al lugar en un remís, junto al abuelo del chico, con la intención de hablar con la joven: “cuando llegue la chica yo me voy a acercar, vamos a hablar con ella porque ella debe saber quiénes son los que te golpearon”. Pero la chica nunca apareció. En cambio, la mamá relató que, cuando dejó a su hijo unos segundos sentado en el mismo lugar donde lo habían citado, “empezaron a salir de todos lados y uno le dijo ‘ahora sí cagaste’ y se le vinieron encima todos”. La mujer se metió a defenderlo “como pude, con mi papá”, y con la ayuda de “dos chicos ajenos a nosotros que vieron la situación” lograron sacarlo y huir.

Luego del segundo intento de agresión, la familia se dirigió a la comisaría: “de ahí fuimos, hicimos la denuncia en la seccional 46 de Alto Comedero”. Desde allí los derivaron al médico “para que lo revise el médico y vea los golpes que el chico tenía”.

La crueldad en las redes: videos, burlas y amenazas luego del ataque

Cuando parecía que lo peor ya había pasado, la violencia se trasladó a los teléfonos. La madre contó que esa misma madrugada, al regresar a su casa, empezaron a llegar mensajes al celular de T.

"Los amigos le empiezan a mandar los videos". Según denunció, "los chicos crearon un grupo y empezaron a subir todos los videos donde le pegaban, donde él corría y todo, y burlándose, diciéndole que corría como una marica, le decían 'no te defendiste maricón' y cosas así".

El lunes siguiente, los hostigamientos continuaron: “el día lunes le llega mensaje a mi hijo del número ya de uno de ellos donde lo invitaba a pelear”. En esos mensajes y audios, le escribían frases como “así quedaste maricón jajaja” y lo presionaban a ir solo al encuentro:

"yo voy a estar solo, si vos no venís solo vas a quedar como maricón", "yo te espero en el mismo lugar cerca del Snopek, yo te espero a las 8 hs", y lo apuraban con insultos: "pero vení maricón, pero vení solo o vas a quedar como una nena".

Ante esta situación, la familia volvió a organizarse, ya con abogados involucrados y con la participación del padre y un tío del adolescente, para que la policía pudiera identificar a los agresores. La madre explicó que está “pidiendo una perimetral para mi hijo porque ellos lo amenazaron todo el tiempo de muerte, todo el tiempo le decían que donde lo vean lo iban a matar a golpe”. Aseguró que “con número identificado tengo, todo está presentado en las autoridades, con los videos, los mensajes, los números de teléfono, todo”.

Según el relato, hay dos jóvenes detenidos, ambos mayores de edad: “uno es el chico este que juega rugby y el otro el chico que se estaba por recibir de policía”. La mujer remarcó que “todos son mayores de edad, lo que lo golpearon” y que también denunció a la chica que habría servido de señuelo: “yo la denuncié a la chica y yo le pedí ahí cuando hice la denuncia que la llamen a la chica”.

Con la voz quebrada, la madre cerró su pedido: “nada más solo pido que se haga justicia porque la verdad que no es justo que se ensañen tanto con un chico de 15 años”. Y agregó: “yo creo que nada justifica que maltraten ni golpeen así a un chico, nada, y menos así en patota, encima es un chico menudito, es un chico que ni siquiera es problemático, nada, como para decir… nada justifica lo que ellos hicieron”.