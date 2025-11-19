El emotivo video de la Armada Argentina al Colegio Gianelli: "Nos llegó al corazón"

Tras el video que la Armada Argentina le envió al Colegio Gianelli que participó en la FNE 2025 con un carruaje de la Fragata Libertad, desde el establecimiento se mostraron sorprendidos por el gesto de los integrantes del buque.

Luján , una de las estudiantes de la promo 2025 que construyó la carroza, dijo que cuando vio el video que les mandaron de la Armada, “la verdad que lloré. Fue un video muy hermoso que sinceramente nos llegó a todos al corazón”.

Sobre cómo eligieron el proyecto del buque argentino, dijo que “lo elegimos porque nos gusta el significado que tiene, que es un mensaje de paz, porque la fragata Libertad lleva eso a cada puerto y nuestro colegio se caracteriza justamente por la paz”.

“Yo también estoy muy feliz, y ver el video ahora también fue muy emocionante”, dijo Nicol. “Siento emoción y orgullo de la carroza. Desfilar ahí y verla impecable. Agradezco a todos los de la promo, y no solamente a ellos, sino a los chicos de cuarto y de tercero también”, resaltó.

La Fragata Libertad y el Colegio Gianelli

El buque escuela de la Armada Argentina se hizo con varias semanas de trabajo. En la Fiesta de los Estudiantes, lograron primero el 37to premio, pero luego del recuento oficial se quedó con el 15° lugar, tras la revisión de puntajes realizada por el Ente Autárquico Permanente, que ajustó los resultados finales y modificó la tabla general.

Emilce Condorí, Fernanda Olivera y Karen Alfaro, son tres de las profesoras que presentaron el proyecto. “La verdad es que estamos totalmente agradecidos, a la dirección del colegio que nos impulsó a nosotros, y a los miembros de la fragata La Libertad, al capitán, al contraalmirante y al jefe de prensa también”.

Aclararon que la Armada se enteró del motivo del carruaje horas después del final de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. “Ellos nos mandaron una nota. Se tomaron su tiempo para ver el video, hacer un reel y mandarnos después las felicitaciones a los chicos”.

“Muchas emociones juntas, no lo podemos creer. Nos llegó el video y realmente por parte de las profes fue muy emocionante y de los chicos también, sin poder creerlo. Más allá del resultado, ese significado es muy gratificante para todos”, dijo la docente.

Destacaron que la directora hizo toda la gestión de transmitirles a la Armada un video que armaron los chicos. “Ella lo envió junto a una carta para hacerles conocer el proyecto. Este reconocimiento nos llena el alma, la verdad que fue muy bien recibido”.

“Yo me lloré la vida cuando vi el video, así que muy contentos por este reconocimiento”, y explicó que decidieron hacer la fragata Libertad porque “la fragata que nos representa en el mundo jamás se hizo. Que se reconozca este trabajo me hace muy feliz”.

El emotivo video de la Armada Argentina

“Queridos alumnos y docentes de la comunidad Gianellina. En un hermoso video que nos hicieron llegar a través de nuestro secretario general, ustedes afirmaron que se inspiraron en la Fragata Libertad porque representa lo que ustedes son: unión, fuerza y amor por la patria”.

“Luego de ver todo lo que lograron trabajando en equipo y con inmensa ilusión, podemos afirmar que la luz y la esperanza que mencionan no es más que el reflejo de todo lo que ustedes ya son. Al igual que la tripulación de la Fragata Libertad, ustedes son portadores de esa luz y de ese mensaje de paz y amistad”, agregan.

“Somos nosotros los agradecidos, porque nos enseñaron que aun con una proa de cartón y velas de tul, pueden llevar en su mástil la bandera más hermosa, que es la de todos nosotros y la que nos hace parte del mismo equipo”, indicaron con imágenes de la nave.

“A días de terminar nuestro viaje de instrucción y volver a casa, les enviamos un afectuoso agradecimiento por haberse inspirado en los valores por los que día a día trabajamos en la Armada Argentina. Ustedes y nosotros, todos, somos parte del mismo equipo. Muchas gracias por inspirarse en nosotros”, cerraron.