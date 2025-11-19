miércoles 19 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de noviembre de 2025 - 20:15
FNE.

Orgullo jujeño: el agradecimiento de la Armada Argentina al Colegio Gianelli

La Fragata Libertad fue el proyecto elegido por esta institución para la FNE y todo llegó muy lejos. Mira esta linda historia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Carruaje del Colegio Antonio María Gianelli, en honor a la Fragata Libertad.

Carruaje del Colegio Antonio María Gianelli, en honor a la Fragata Libertad.

Lee además
Promo 2025 del Colegio Gianelli video
Sorpresa.

El emotivo video de la Armada Argentina al Colegio Gianelli: "Nos llegó al corazón"
Carruaje del Colegio Antonio María Gianelli video
Vídeo.

El reconocimiento de la Armada Argentina al Colegio Gianelli por honrar a la Fragata Libertad

LUJÁN Y NICOL – Estudiantes - TODOJUJUY

Los alumnos expresaron su alegría y orgullo por el mensaje recibido. Uno de ellos confesó: “Yo me lloré la vida cuando vi el video, así que muy contentos por este reconocimiento”. La elección de la Fragata Libertad no fue casual, sino que respondía a la inspiración de homenajear un símbolo que “jamás se hizo” en la carroza, un gesto que “me hace muy feliz”, agregó emocionado.

El reconocimiento de la Armada Argentina reafirma el valor del trabajo colectivo y el amor por la historia nacional, semillas que estos jóvenes siembran para el futuro

GIANELLI

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El emotivo video de la Armada Argentina al Colegio Gianelli: "Nos llegó al corazón"

El reconocimiento de la Armada Argentina al Colegio Gianelli por honrar a la Fragata Libertad

Jujeños pisan fuerte en pádel internacional con un año brillante

Lo que se lee ahora
Promo 2025 del Colegio Gianelli video
Sorpresa.

El emotivo video de la Armada Argentina al Colegio Gianelli: "Nos llegó al corazón"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Aguinaldo y bono de fin de año.
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy
Egresados.

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel