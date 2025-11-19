Orgullo jujeño: el agradecimiento de la Armada Argentina al Colegio Gianelli

Carruaje del Colegio Antonio María Gianelli, en honor a la Fragata Libertad.

Durante la reciente Fiesta Nacional de los Estudiantes, el Colegio Antonio María Gianelli se sorprendió con una carroza construida a lo largo de varias semanas, que reflejó fielmente la esencia de la histórica Fragata Libertad. Este esfuerzo no pasó desapercibido: la Armada Argentina difundió un sentido reconocimiento, destacando la calidad y el compromiso del equipo de estudiantes involucrados en el proyecto.

LUJÁN Y NICOL – Estudiantes - TODOJUJUY

Los alumnos expresaron su alegría y orgullo por el mensaje recibido. Uno de ellos confesó: “Yo me lloré la vida cuando vi el video, así que muy contentos por este reconocimiento”. La elección de la Fragata Libertad no fue casual, sino que respondía a la inspiración de homenajear un símbolo que “jamás se hizo” en la carroza, un gesto que “me hace muy feliz”, agregó emocionado.

El reconocimiento de la Armada Argentina reafirma el valor del trabajo colectivo y el amor por la historia nacional, semillas que estos jóvenes siembran para el futuro

GIANELLI

