Abren inscripciones en la Armada Argentina: fechas, requisitos y cómo anotarse

Armada Argentina

Hasta el 7 de noviembre se encuentra abierta la inscripción para la incorporación de profesionales universitarios al Curso de Integración Naval (CUINA) 2026, y así, sumarse como oficiales de la Armada Argentina.

Para inscribirse es necesario poseer y presentar el título de grado autenticado y certificado analítico profesional, y cumplir con las exigencias psicofísicas establecidas.

Fechas de inscripción para el Curso de Integración Naval de la Armada Argentina El inicio de la inscripción arrancó el pasado 6 octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre. Para llevar adelante el proceso, podés seguir el siguiente tutorial:

Embed - 0001 POSTULANTE, SOLICITAR INSCRIPCION Requisitos para inscribirse Para la incorporación de profesionales como Oficiales, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Nivel de estudios requeridos: Poseer Título Universitario Edad: hasta 30 / 35 años (según Titulo) Completar el formulario correspondiente Ante cualquier consulta, podés ingresar al sitio de la Escuela Naval Militar o ingresar en el siguiente link de Incorporación de la Armada Argentina. miembro armada argentina Carreras convocadas por la Armada Argentina carreras convocadas armada argentina

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.