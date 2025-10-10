viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2025 - 10:49
Educación.

Abren inscripciones en la Armada Argentina: fechas, requisitos y cómo anotarse

La Armada Argentina abrió la inscripción para el Curso de Integración Naval. Conocé los requisitos, las fechas y cómo anotarse.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Armada Argentina

Armada Argentina

Hasta el 7 de noviembre se encuentra abierta la inscripción para la incorporación de profesionales universitarios al Curso de Integración Naval (CUINA) 2026, y así, sumarse como oficiales de la Armada Argentina.

Lee además
Juicio porYPF: Preska volvió a exigir a la Argentina los chats de Caputo y Massa 
Confirmación.

Juicio por YPF: Preska volvió a exigir a la Argentina los chats de Caputo y Massa
tres de cada diez personas manifiestan sintomas de ansiedad o depresion
Salud.

Tres de cada diez personas manifiestan síntomas de ansiedad o depresión

Para inscribirse es necesario poseer y presentar el título de grado autenticado y certificado analítico profesional, y cumplir con las exigencias psicofísicas establecidas.

Fechas de inscripción para el Curso de Integración Naval de la Armada Argentina

El inicio de la inscripción arrancó el pasado 6 octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre. Para llevar adelante el proceso, podés seguir el siguiente tutorial:

Embed - 0001 POSTULANTE, SOLICITAR INSCRIPCION

Requisitos para inscribirse

Para la incorporación de profesionales como Oficiales, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Nivel de estudios requeridos: Poseer Título Universitario
  2. Edad: hasta 30 / 35 años (según Titulo)
  3. Completar el formulario correspondiente

Ante cualquier consulta, podés ingresar al sitio de la Escuela Naval Militar o ingresar en el siguiente link de Incorporación de la Armada Argentina.

miembro armada argentina

Carreras convocadas por la Armada Argentina

carreras convocadas armada argentina

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Juicio por YPF: Preska volvió a exigir a la Argentina los chats de Caputo y Massa

Tres de cada diez personas manifiestan síntomas de ansiedad o depresión

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 10 de octubre

Por qué es feriado este viernes 10 de octubre y cuándo será el próximo

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

Lo que se lee ahora
Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman por la crítica a su esposa Jorgelina Cardoso. video
Declaraciones.

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel