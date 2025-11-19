Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Confirmaron cuándo se pagará el bono de fin de año y el segundo SAC (aguinaldo) , además de los incrementos salariales de noviembre y diciembre. El anuncio alcanzó a empleados de la Administración Pública de todos los escalafones y precisó los montos finales que se aplicarán en cada tramo.

Confirmaron que el bono extraordinario se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre y la segunda el 15 de enero de 2026 . El beneficio será de $300.000 para quienes tengan salarios inferiores a $1.400.000 y de $200.000 para quienes superen ese monto.

El aguinaldo se acreditará entre el 15 y el 19 de diciembre , según cada organismo. En paralelo, los haberes de noviembre se abonarán del 1 al 4 de diciembre , mientras que los haberes de diciembre se pagarán del 2 al 5 de enero de 2026 .

El Gobierno confirmó un incremento del 2,5% en noviembre. Además, avanzó con la transformación de sumas no remunerativas y la actualización de adicionales sectoriales. La medida incluye la incorporación al básico y a conceptos remunerativos y bonificables.

En el Escalafón General, habrá aumentos en el Adicional Remunerativo por categoría y en el Adicional por Reconocimiento a la Carrera Administrativa. La actualización se aplicará en el recibo de noviembre.

Cambios en el sector docente

En el Escalafón Docente, pasarán a ser bonificables $19.232,35 del Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona. Además, tres adicionales llegarán a $40.000 en diciembre de 2025: Enseñanza Inclusiva, Frente a Alumnos y Reconocimiento al Desarrollo de la Infancia y Formación.

La cartera educativa informó que estos valores se aplicarán de forma automática en los próximos meses.

Actualización para profesionales

En el Escalafón Profesional, el Adicional por Disponibilidad Permanente aumentará $13.133,37 en noviembre y $21.614,01 en diciembre de 2025. La liquidación seguirá su esquema habitual.

