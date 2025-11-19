Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Confirmaron que el bono extraordinario se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre y la segunda el 15 de enero de 2026. El beneficio será de $300.000 para quienes tengan salarios inferiores a $1.400.000 y de $200.000 para quienes superen ese monto.
El Gobierno confirmó un incremento del 2,5% en noviembre. Además, avanzó con la transformación de sumas no remunerativas y la actualización de adicionales sectoriales. La medida incluye la incorporación al básico y a conceptos remunerativos y bonificables.
En el Escalafón General, habrá aumentos en el Adicional Remunerativo por categoría y en el Adicional por Reconocimiento a la Carrera Administrativa. La actualización se aplicará en el recibo de noviembre.
Cambios en el sector docente
En el Escalafón Docente, pasarán a ser bonificables $19.232,35 del Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona. Además, tres adicionales llegarán a $40.000 en diciembre de 2025: Enseñanza Inclusiva, Frente a Alumnos y Reconocimiento al Desarrollo de la Infancia y Formación.
La cartera educativa informó que estos valores se aplicarán de forma automática en los próximos meses.
Actualización para profesionales
En el Escalafón Profesional, el Adicional por Disponibilidad Permanente aumentará $13.133,37 en noviembre y $21.614,01 en diciembre de 2025. La liquidación seguirá su esquema habitual.
La fechas clave
Haberes de noviembre: 1 al 4 de diciembre
Segundo SAC 2025: 15 al 19 de diciembre
Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025
Haberes de diciembre: 2 al 5 de enero de 2026
Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026