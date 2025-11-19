miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 07:36
Atención.

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo y el bono de fin de año en Jujuy

Informaron las fechas de pago del bono extraordinario y el aguinaldo, junto con los ajustes salariales de noviembre y diciembre en cada escalafón.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Aguinaldo y bono de fin de año.

Aguinaldo y bono de fin de año.

Fechas clave para el bono y el aguinaldo

Confirmaron que el bono extraordinario se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre y la segunda el 15 de enero de 2026. El beneficio será de $300.000 para quienes tengan salarios inferiores a $1.400.000 y de $200.000 para quienes superen ese monto.

Ajustes salariales en noviembre

El Gobierno confirmó un incremento del 2,5% en noviembre. Además, avanzó con la transformación de sumas no remunerativas y la actualización de adicionales sectoriales. La medida incluye la incorporación al básico y a conceptos remunerativos y bonificables.

En el Escalafón General, habrá aumentos en el Adicional Remunerativo por categoría y en el Adicional por Reconocimiento a la Carrera Administrativa. La actualización se aplicará en el recibo de noviembre.

Cambios en el sector docente

En el Escalafón Docente, pasarán a ser bonificables $19.232,35 del Suplemento No Remunerativo No Bonificable por persona. Además, tres adicionales llegarán a $40.000 en diciembre de 2025: Enseñanza Inclusiva, Frente a Alumnos y Reconocimiento al Desarrollo de la Infancia y Formación.

La cartera educativa informó que estos valores se aplicarán de forma automática en los próximos meses.

Aguinaldo
Aguinaldo y bono de fin de año.

Aguinaldo y bono de fin de año.

Actualización para profesionales

En el Escalafón Profesional, el Adicional por Disponibilidad Permanente aumentará $13.133,37 en noviembre y $21.614,01 en diciembre de 2025. La liquidación seguirá su esquema habitual.

La fechas clave

  • Haberes de noviembre: 1 al 4 de diciembre
  • Segundo SAC 2025: 15 al 19 de diciembre
  • Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025
  • Haberes de diciembre: 2 al 5 de enero de 2026
  • Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026

