Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 y cómo se calcula

Pago de aguinaldo

El medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) tiene como fecha límite el 23 de diciembre 2025. Esto lo establece la Ley 23.073. Si bien el plazo oficial es el 18 de diciembre, el pago puede extenderse hasta cuatro días hábiles.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025 Cada medio aguinaldo es equivalente al 50% (la mitad) de la mayor remuneración mensual por todo concepto dentro del semestre en que se liquida. Para ese cálculo, se tienen en cuenta las horas extra y se excluye todo lo “no remunerativo”.

El aguinaldo se calcula de la siguiente forma:

Sobre el mejor sueldo bruto. Se hacen los descuentos de jubilación y obra social, entre otros. Así se llega a la suma “neta” o de bolsillo. plata dinero (2) Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre de 2025 Los empleados registrados en relación de dependencia de los sectores público y privado percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, en diciembre 2025.

Quiénes no cobran el aguinaldo en diciembre de 2025 Los trabajadores que no percibirán el SAC son aquellos que: No tengan un trabajo registrado: esto incluye a trabajadores informales. Sean monotributistas: no tienen relación de dependencia y, por lo tanto, no están sujetos a las leyes laborales que regulan el aguinaldo. Sean dueños de negocios: propietarios de empresas no se consideran empleados y, por lo tanto, no tienen aguinaldo. Profesionales: abogados, arquitectos, contadores, ingenieros que perciben honorarios por servicios, no tienen aguinaldo. cajero plata.jpg

