Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025 y cómo se calcula

Cada medio aguinaldo es equivalente al 50% (la mitad) de la mayor remuneración mensual por todo concepto dentro del semestre en que se liquida. Para ese cálculo, se tienen en cuenta las horas extra y se excluye todo lo “no remunerativo”.
El aguinaldo se calcula de la siguiente forma:
Sobre el mejor sueldo bruto.
Se hacen los descuentos de jubilación y obra social, entre otros.
Así se llega a la suma “neta” o de bolsillo.
Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre de 2025
Los empleados registrados en relación de dependencia de los sectores público y privado percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, en diciembre 2025.
Quiénes no cobran el aguinaldo en diciembre de 2025
Los trabajadores que no percibirán el SAC son aquellos que:
No tengan un trabajo registrado: esto incluye a trabajadores informales.
Sean monotributistas: no tienen relación de dependencia y, por lo tanto, no están sujetos a las leyes laborales que regulan el aguinaldo.
Sean dueños de negocios: propietarios de empresas no se consideran empleados y, por lo tanto, no tienen aguinaldo.
Profesionales: abogados, arquitectos, contadores, ingenieros que perciben honorarios por servicios, no tienen aguinaldo.