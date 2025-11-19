Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Alerta por tormentas en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia de Jujuy este miércoles por la noche.

Las áreas afectadas incluyen: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Susques.

El informe oficial detalla que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

alerta amarilla .jpg Alerta amarilla en Jujuy. Pronóstico para San Salvador de Jujuy Jueves 20 de noviembre Madrugada: Mayormente nublado, temperatura mínima de 20°C .

Mañana y tarde: Parcialmente nublado, máxima de 30°C .

Noche: Probabilidad de tormentas aisladas (10-40%), con una temperatura de 24°C. Viernes 21: Mínima de 20°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado. Sábado 22: Temperaturas entre 18°C y 32°C, con buen tiempo. Domingo 23: Cielo mayormente despejado, mínima de 20°C y máxima de 33°C. Lunes 24 y martes 25: Se mantendrán las altas temperaturas, alcanzando los 36°C el martes, con tiempo inestable por la tarde. Recomendaciones del SMN: Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Desconectar artefactos eléctricos ante la posibilidad de descargas.

Estar atentos a los comunicados oficiales y actualizaciones del pronóstico. El clima en Jujuy se mantendrá caluroso e inestable, con lluvias aisladas hacia el fin de semana y posibles tormentas en zonas de la Puna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.