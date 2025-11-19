miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 19:49
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en varias zonas de la provincia. Se esperan lluvias intensas y granizo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Alerta por tormentas en Jujuy.

Alerta por tormentas en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de la provincia de Jujuy este miércoles por la noche.

Las áreas afectadas incluyen: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Susques.

El informe oficial detalla que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Alerta amarilla en Jujuy.
Alerta amarilla en Jujuy.

Alerta amarilla en Jujuy.

Pronóstico para San Salvador de Jujuy

Jueves 20 de noviembre

  • Madrugada: Mayormente nublado, temperatura mínima de 20°C.

  • Mañana y tarde: Parcialmente nublado, máxima de 30°C.

  • Noche: Probabilidad de tormentas aisladas (10-40%), con una temperatura de 24°C.

Viernes 21: Mínima de 20°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado 22: Temperaturas entre 18°C y 32°C, con buen tiempo.

Domingo 23: Cielo mayormente despejado, mínima de 20°C y máxima de 33°C.

Lunes 24 y martes 25: Se mantendrán las altas temperaturas, alcanzando los 36°C el martes, con tiempo inestable por la tarde.

Recomendaciones del SMN:

  • Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

  • No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

  • Desconectar artefactos eléctricos ante la posibilidad de descargas.

  • Estar atentos a los comunicados oficiales y actualizaciones del pronóstico.

El clima en Jujuy se mantendrá caluroso e inestable, con lluvias aisladas hacia el fin de semana y posibles tormentas en zonas de la Puna.

