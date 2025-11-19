miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 20:26
Chaco.

Caso María Luz Herrera: día clave por el juicio y nueva marcha por justicia

El pedido de juicio por el femicidio de María Luz Herrera tendrá este jueves un día decisivo, mientras convocan en Chaco a una marcha para exigir justicia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cecilia Leaño, madre de María Luz Herrera

Cecilia Leaño, madre de María Luz Herrera

Este jueves 20 de noviembre será un día clave en la investigación del femicidio de María Luz Herrera, la joven jujeña que desapareció en Chaco y por lo que están detenidos el ex novio de la joven y su padre acusados del asesinato.

Este jueves habrá una audiencia donde el juez de Garantías deberá resolver las oposiciones presentadas por la defensa a la requisitoria de elevación a juicio solicitada por el fiscal Gustavo Valero días atrás donde serán juzgados los imputados.

caso maria luz herrera
Los imputados por el femicidio de Mar&iacute;a Luz Herrera

Los imputados por el femicidio de María Luz Herrera

Luego la defensa de ambos presentó recursos. El abogado Bruno Romero presentó un recurso de apelación y también planteó la nulidad de la última ampliación de declaración del imputado. Estas presentaciones se definirán este jueves.

Marcha por María Luz Herrera

La familia de la jujeña convocó a una marcha para pedir justicia. La concentración será a las 10.30 horas frente al Juzgado de Garantías de Sáenz Peña. "Exigimos verdad y justicia para Luz. Queremos saber qué pasó con ella”.

Su cuerpo aún no fue hallado, como ocurrió con Cecilia Strzyzowski. La justicia debe ser igual: condena y cárcel para los culpables", señalaron en la convocatoria difundida por redes. Exigen que la causa se eleve a juicio y se determine la fecha de inicio.

María Luz Herrera
María Luz Herrera

María Luz Herrera

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.

