Caso María Luz Herrera: día clave por el juicio y nueva marcha por justicia

Este jueves 20 de noviembre será un día clave en la investigación del femicidio de María Luz Herrera , la joven jujeña que desapareció en Chaco y por lo que están detenidos el ex novio de la joven y su padre acusados del asesinato.

Etapa final. Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Este jueves habrá una audiencia donde el juez de Garantías deberá resolver las oposiciones presentadas por la defensa a la requisitoria de elevación a juicio solicitada por el fiscal Gustavo Valero días atrás donde serán juzgados los imputados.

En octubre el fiscal presentó la requisitoria de elevación a juicio contra Darío Esequiel Godoy Florentín por el delito de femicidio agravado por el vínculo, y Darío Ismael Godoy Ojeda , acusado de participación como partícipe primario en el mismo delito.

caso maria luz herrera Los imputados por el femicidio de María Luz Herrera

Luego la defensa de ambos presentó recursos. El abogado Bruno Romero presentó un recurso de apelación y también planteó la nulidad de la última ampliación de declaración del imputado. Estas presentaciones se definirán este jueves.

Marcha por María Luz Herrera

La familia de la jujeña convocó a una marcha para pedir justicia. La concentración será a las 10.30 horas frente al Juzgado de Garantías de Sáenz Peña. "Exigimos verdad y justicia para Luz. Queremos saber qué pasó con ella”.

“Su cuerpo aún no fue hallado, como ocurrió con Cecilia Strzyzowski. La justicia debe ser igual: condena y cárcel para los culpables", señalaron en la convocatoria difundida por redes. Exigen que la causa se eleve a juicio y se determine la fecha de inicio.

maria luz herrera.jpg María Luz Herrera

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.