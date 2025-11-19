Caso María Luz Herrera: día clave por el juicio y nueva marcha por justicia

Este jueves 20 de noviembre será un día clave en la investigación del femicidio de María Luz Herrera, la joven jujeña que desapareció en Chaco y por lo que están detenidos el ex novio de la joven y su padre acusados del asesinato.
Este jueves habrá una audiencia donde el juez de Garantías deberá resolver las oposiciones presentadas por la defensa a la requisitoria de elevación a juicio solicitada por el fiscal Gustavo Valero días atrás donde serán juzgados los imputados.
Luego la defensa de ambos presentó recursos. El abogado Bruno Romero presentó un recurso de apelación y también planteó la nulidad de la última ampliación de declaración del imputado. Estas presentaciones se definirán este jueves.
Marcha por María Luz Herrera
La familia de la jujeña convocó a una marcha para pedir justicia. La concentración será a las 10.30 horas frente al Juzgado de Garantías de Sáenz Peña. "Exigimos verdad y justicia para Luz. Queremos saber qué pasó con ella”.
“Su cuerpo aún no fue hallado, como ocurrió con Cecilia Strzyzowski. La justicia debe ser igual: condena y cárcel para los culpables", señalaron en la convocatoria difundida por redes. Exigen que la causa se eleve a juicio y se determine la fecha de inicio.