martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 19:43
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Tras la citación a los detenidos, la fiscalía de Chaco confirmó un cambio sustancial en la causa que investiga el femicidio de María Luz Herrera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
María Luz Herrera

María Luz Herrera

Este lunes fueron citados los dos imputados por el femicidio de María Luz Herrera, para una readecuación de la causa que investiga la desaparición de la jujeña, caso que tuvo un cambio clave desde la Fiscalía que no fue bien tomada por la defensa de los acusados.

Bruno Romero, abogado de Ezequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda, están imputados como autor y coautor del supuesto homicidio, cuestionó este paso del fiscal Gustavo Valero que los notificó que el hecho ahora se fija como ocurrido el 1° de octubre de 2023 y no entre el 26 y el 29 de septiembre como se venía investigando.

Bruno Romero, defensor de los detenidos por el caso María Luz Herrera
Bruno Romero, defensor de los detenidos por el caso María Luz Herrera

Bruno Romero, defensor de los detenidos por el caso María Luz Herrera

El abogado señaló que la modificación a la fecha genera incertidumbre en la defensa. "Hace dos años que estamos sobre una investigación con un hecho determinado en tiempo, modo y lugar, y ahora nos cambian la fecha. En derecho penal eso es fundamental, no podés investigar un hecho sin precisión temporal", marcó.

Las hipótesis

Romero señaló que para la Fiscalía, María Luz fue asesinada en un contexto de violencia de género, pero aseguró que existen pruebas que contradicen esa hipótesis y sostuvo que "hay evidencia de que el padre no estaba en Sáenz Peña en esa fecha. Estuvo en una fiesta en Villa Ángela, con fotos y testigos que lo acreditan. Desde el 24 de septiembre hasta el 5 de octubre él no estuvo acá".

Para el abogado, hay otros elementos que "desvirtúan la teoría fiscal. Hay un movimiento en la cuenta bancaria de María Luz el día 30 de septiembre a las 23:45, lo que contradice la idea de que el hecho ocurrió el 29. Todo esto muestra una investigación muy desprolija", lamentó.

Ezequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda
Ezequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda

Ezequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda

Romero criticó la investigación. "Desde la defensa lamentamos profundamente que María Luz no aparezca. Pero lo que también lamentamos es que, en lugar de buscarla, ya la den por muerta. A mis defendidos los acusan de haberla matado sin pruebas concluyentes", concluyó Romero.

Romero le dijo a los medios locales que no descarta oponerse con un recurso a esta nueva adecuación del hecho, en días claves donde el fiscal estaría en condiciones de realizar el requerimiento de elevación a juicio del caso.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.

