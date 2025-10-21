La Fundación Sí busca voluntarios para la Residencia Universitaria en Jujuy

La Fundación Sí , reconocida en todo el país por su trabajo solidario, anunció una nueva convocatoria de voluntarios en Jujuy para fortalecer el equipo de la Residencia Universitaria , un espacio que acompaña a jóvenes de zonas rurales que desean continuar sus estudios terciarios o universitarios.

La actividad se desarrollará el martes 29 de octubre en Plaza Belgrano y el viernes 1 de noviembre en el Parque Xibi Xibi , a la altura del puente Gorriti , en San Salvador de Jujuy . Allí, los vecinos podrán conocer más sobre la labor de la fundación y las distintas formas de sumarse como voluntarios.

La Fundación Sí trabaja desde 2012 con el objetivo de promover la inclusión social en los sectores más vulnerables del país. Es una organización sin fines de lucro, apartidaria y laica , conformada por voluntarios que colaboran en más de 40 equipos de trabajo distribuidos en todo el territorio argentino.

Uno de sus proyectos más importantes es el de las Residencias Universitarias , que brinda alojamiento, alimentación, materiales de estudio, vestimenta y acompañamiento gratuito a jóvenes del interior que buscan seguir una carrera pero no cuentan con recursos económicos ni posibilidades de traslado.

El programa de residencias y su crecimiento

El proyecto nació en Santiago del Estero en 2013 y hoy cuenta con 24 residencias activas en 14 provincias argentinas, donde viven más de 600 jóvenes que cursan carreras como Medicina, Arquitectura, Profesorados e Ingeniería. Desde su creación, más de 100 estudiantes lograron graduarse gracias al acompañamiento de la Fundación.

En Jujuy, actualmente residen 25 jóvenes provenientes de diferentes localidades de la provincia y de otros puntos del país. Este año, la organización celebró el primer egreso de un residente, el profesor Eliseo, y se espera que dos jóvenes más finalicen sus estudios antes de fin de año.

El rol del voluntariado

El trabajo de los voluntarios es clave para el funcionamiento de las residencias. Ellos acompañan a los estudiantes en su día a día, brindan apoyo emocional, colaboran con el estudio y se organizan en distintas áreas como acompañamiento, comunicación, stock y finanzas.

Según explicó Paula García, integrante del equipo jujeño, “ya están seleccionados los 278 estudiantes de todo el país que ingresarán a las residencias universitarias. Estamos buscando voluntarios. No hay requisitos, solo tener tiempo y ganas de ayudar”.

La voluntaria destacó además que “los residentes viven cambios muy grandes de repente, y los acompañantes cumplen un rol fundamental para ayudarlos en esta nueva etapa”.

Cómo participar en Jujuy

Quienes deseen sumarse podrán acercarse a los puntos de encuentro que la Fundación organizará en San Salvador de Jujuy:

Martes 29 de octubre de 17 a 20 horas en Plaza Belgrano.

Plaza Belgrano. Viernes 1 de noviembre de 17 a 20 horas en Parque Xibi Xibi, altura puente Gorriti.

Durante ambas jornadas se brindará información sobre el funcionamiento de la residencia, el trabajo de los voluntarios y las distintas formas de colaborar. La actividad es abierta y gratuita, y la participación es ad honorem.

También podés comunicarte por redes sociales a través de Fundación Sí Jujuy en Instagram y Facebook.