Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Los trabajos que se llevarán adelante desde la empresa serán de 9 a 10 de la mañana en la zona de San Salvador de Jujuy y de 8 a 14hs en Fraile Pintado.

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) Trabajos en San Salvador de Jujuy Fecha: miércoles 22 de octubre

miércoles 22 de octubre Horario: de 9 a 10hs

de 9 a 10hs Lugar: B° Centro (entre Pje. Lerma, Av. España, Pje. Juan XXIII) y zonas aledañas. En San Salvador de Jujuy ase llevarán adelante trabajos de ajustes de voltaje de salida de un transformador de potencia, lo cual permite regular el voltaje suministrado a los/as usuarios/as. Un voltaje estable y regulado contribuye a mejorar la calidad del servicio eléctrico

Trabajos en Fraile Pintado Fecha: miércoles 22 de octubre

Horario: de 8 a 14hs

Lugar: Guayacan y zonas aledañas. En la zona de Fraile Pintado se llevarán adelante trabajos de despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones en tu barrio. Además reemplazaremos postes dañados y así garantizar la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica.

Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

