martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 15:59
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Desde las 9:00 hasta las 10:00 habrá interrupción del servicio de luz en San Salvador de Jujuy; mientras que de 8:00 a 14:00 será en Fraile Pintado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Corte de luz
Mejoras.

Los trabajos que se llevarán adelante desde la empresa serán de 9 a 10 de la mañana en la zona de San Salvador de Jujuy y de 8 a 14hs en Fraile Pintado.

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Trabajos en San Salvador de Jujuy

  • Fecha: miércoles 22 de octubre
  • Horario: de 9 a 10hs
  • Lugar: B° Centro (entre Pje. Lerma, Av. España, Pje. Juan XXIII) y zonas aledañas.

En San Salvador de Jujuy ase llevarán adelante trabajos de ajustes de voltaje de salida de un transformador de potencia, lo cual permite regular el voltaje suministrado a los/as usuarios/as. Un voltaje estable y regulado contribuye a mejorar la calidad del servicio eléctrico

Trabajos en Fraile Pintado

  • Fecha: miércoles 22 de octubre
  • Horario: de 8 a 14hs
  • Lugar: Guayacan y zonas aledañas.

En la zona de Fraile Pintado se llevarán adelante trabajos de despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones en tu barrio. Además reemplazaremos postes dañados y así garantizar la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica.

Canales de contacto

