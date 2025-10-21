Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Este miércoles 22 de octubre, la empresa EJESA realizará una interrupción del servicio de energía tanto en San Salvador de Jujuy como en Fraile Pintado.
Desde las 9:00 hasta las 10:00 habrá interrupción del servicio de luz en San Salvador de Jujuy; mientras que de 8:00 a 14:00 será en Fraile Pintado.
Los trabajos que se llevarán adelante desde la empresa serán de 9 a 10 de la mañana en la zona de San Salvador de Jujuy y de 8 a 14hs en Fraile Pintado.
En San Salvador de Jujuy ase llevarán adelante trabajos de ajustes de voltaje de salida de un transformador de potencia, lo cual permite regular el voltaje suministrado a los/as usuarios/as. Un voltaje estable y regulado contribuye a mejorar la calidad del servicio eléctrico
En la zona de Fraile Pintado se llevarán adelante trabajos de despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones en tu barrio. Además reemplazaremos postes dañados y así garantizar la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica.
