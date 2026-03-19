Gremios estatales: "Solicitamos nuevas paritarias porque es insuficiente el 2%"

Referentes de la Intergremial encabezaron este jueves una conferencia de prensa, donde subrayaron el rechazo de los gremios a la propuesta salarial del Gobierno y pidieron nuevas reuniones paritarias.

Mercedes Sosa, Secretaria General del CEDEMS , cuestionó la metodología aplicada por el Gobierno provincial y sostuvo que la propuesta resulta insuficiente. “Cerró unilateralmente la paritaria con el comunicado que publicaron desde el gobierno” , afirmó.

“Nosotros hoy lo que venimos a hacer es expresar nuestro repudio a esta metodología de paritaria , que sigue siendo una mecánica de imposición”, señaló y agregó que el planteo del sindicato apunta tanto al porcentaje ofrecido, como al mecanismo utilizado para comunicarlo.

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“Dejamos una nota para solicitar la información que nos dijeron que nos la iban a entregar. Solicitamos los números en su totalidad, no solo la coparticipación sino también coparticipación y ganancias en minería”, dijo la gremialista.

“Es insuficiente el 2%”

Aseguró que “estamos solicitando nuevas paritarias porque es insuficiente el 2% ”, y dijo que “lo que pasó con la lucha y el reclamo, fue lograr que adelanten un 2%, para nosotros eso implica una alerta. Si es un adelanto es lo mismo que tenían presupuestado y capaz que en mayo no nos quieran dar el bono”.

“Queremos un aumento real”, señaló Sosa y anticipó que el gremio docente convocó a una asamblea para este sábado, donde se resolverán los pasos a seguir. “Nosotros tenemos una asamblea este sábado donde vamos a definir qué acciones realizar frente a esta nueva imposición”.

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“Es unánime el rechazo de los gremios”

Mientras que Susana Ustarez, referente de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), señaló que “es unánime el rechazo de esta cuasi paritaria. Se trató de una apertura a la fuerza que comenzó con el conflicto policial y no hubo una discusión con los otros sectores gremiales. Solo se adelantó el porcentaje de abril”.

“En las reuniones hubo casos donde ni siquiera estaban los funcionarios con poder de decisión. El porcentaje es insuficiente para la necesidad de los trabajadores”, marcó Ustarez. “Nos estamos perdiendo una nueva ronda de negociaciones con respuestas y aportes que concluyan en una liquidación que sirva a las necesidades de los trabajadores”.