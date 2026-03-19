Corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy: hasta cuándo

La empresa Agua Potable de Jujuy informó un corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy debido a una rotura crítica en un acueducto principal.

País. Termas de Río Hondo: por el desborde del río Dulce se inundaron calles y se evacuaron a 40 personas

Redes sociales. Pádel bajo el agua: una cancha de Quilmes se inundó en segundos y el video fue viral

Según el comunicado oficial, el inconveniente se registró en el acueducto de 600 mm ubicado sobre el Río Chico, en la zona del Puente Paraguay , lo que obligó a interrumpir el servicio de manera temporal.

Desde la empresa indicaron que la interrupción del servicio es desde este jueves a las 20 y se extenderá desde este momento hasta el viernes 20 al mediodía , aunque aclararon que el plazo dependerá de la complejidad de las tareas de reparación.

En el lugar ya se encuentran trabajando equipos técnicos y maquinaria pesada , con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible.

Barrios afectados por el corte de agua

Los sectores alcanzados por la interrupción son:

Barrio Norte

El Cortijo

Quebrada de los Pájaros

Cuyaya

Moreno

790 Viviendas

Castañeda

Cerro Las Rosas

EPAM

Santa Rosa

Coronel Arias

Alto Gorriti

La Arbolada

Recomiendan cuidar el agua

WhatsApp Video 2026-03-19 at 20.39.01

Ante esta situación, desde Agua Potable solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo esencial hasta que se normalice el servicio.

El presidente de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, explicó que el corte de agua en distintos barrios de la capital se debe a una rotura en un acueducto provocada por la fuerte tormenta registrada durante la noche: "Evidentemente, con la tormenta de anoche tuvimos un caudal muy grande en el río Xibi Xibi, y eso ha descalzado el acueducto que llega a Puente Paraguay. Lo lavó, es algo que no podíamos prever”, indicó.

El funcionario detalló que la correntada dejó al descubierto la estructura y una piedra terminó provocando el daño: “Las piedras que trae el río rompieron un caño, un tramo entero de seis metros que vamos a reemplazar ahora durante la noche y hasta mañana”, señaló.

Cómo será la reparación

WhatsApp Video 2026-03-19 at 20.39.00

García explicó que los trabajos son complejos y demandarán varias horas: “Esto va a generar cortes de agua en diversos lugares de la capital y se va a prolongar prácticamente hasta mañana al mediodía, porque es una tarea bastante complicada. Ya está la movilización completa de los equipos. Está llegando la maquinaria porque hay que hacer una intervención importante: bajar al río, desviar el curso, secar la zona y proceder al recambio del caño roto”, explicó.

Asimismo dijo que “es un trabajo muy difícil. La zona donde está el acueducto es de difícil acceso, pero vamos a llegar prontamente y en las próximas horas ya estaremos dentro del río haciendo la intervención”, indicó.

Recomendaciones para circular

También pidió precaución a quienes transiten por la zona del puente Paraguay, “pedimos que circulen a baja velocidad, que tengan cuidado porque va a haber mucho movimiento de equipos y personal trabajando. Es importante evitar accidentes”, sostuvo.

Finalmente, explicó con más detalle cómo ocurrió el daño, “el río descalzó el acueducto y lo dejó al aire. Entonces una piedra, que vino con la correntada, partió el caño, que es de cemento y bastante frágil ante golpes. Tenemos todos los elementos para la reparación, pero es una zona complicada. Vamos a hacerlo lo antes posible con todo el equipo especializado trabajando en el lugar”.