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13 de marzo de 2026 - 13:12
País.

Termas de Río Hondo: por el desborde del río Dulce se inundaron calles y se evacuaron a 40 personas

El agua que baja de Tucumán a Santiago del Estero desbordó el río Dulce inundando calles en la ciudad turística de Termas de Río Hondo

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Termas de Río Hondo: por el desborde del río Dulce se inundaron calles y se evacuaron a 40 personas

Termas de Río Hondo: por el desborde del río Dulce se inundaron calles y se evacuaron a 40 personas

Entre la noche del jueves y la mañana de hoy, 40 personas de barrios ribereños fueron evacuadas en Las Termas de Río Hondo. Desde el 11 de marzo, la ciudad se encuentra en alerta roja debido al importante ingreso de agua proveniente de ríos de Tucumán y al incremento del nivel del embalse que generó el desborde del Río Dulce.

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El Secretario de Coordinación y Asuntos Institucionales de la municipalidad de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Raúl Lorenzo, en declaraciones periodísticas indicó que de las 40 personas, solo 4 fueron trasladadas al Centro de Evacuación ubicado en el edificio del ex Hospital Zonal. El resto decidió alojarse en casas de familiares.

Se conoce que las 40 personas forman parte de familias de los barrios Mercantil, Agua Santa, 25 de Mayo y del Sector A de Villa Balnearia, quienes fueron asistidos por personal Municipal que forma parte del Comité de Emergencia (COE).

Centro de Evacuados Termas de Río Hondo
Centro de Evacuados Termas de Río Hondo

Centro de Evacuados Termas de Río Hondo

Recomendaciones ante el desborde del río Dulce en las Termas de Río Hondo

Lorenzo solicitó a los vecinos de la ciudad que vivan en zonas ribereñas no permanecer en sus casas si hay riesgo de ingreso de agua y recordó que todas las áreas operativas operativas de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo están disponibles para asistir a las familias.

Recordó que está habilitado un número telefónico de asistencia al vecino que es el 3858533083 y que actualmente la Municipalidad local cuenta con un Centro de Evacuados totalmente equipado para asistir a por lo menos 100 personas y de ser necesario se pondrá a disposición otro sector para alojar a quienes lo requieran.

Finalmente pidió tranquilidad a los vecinos sobre la situación en la Presa Río Hondo, que está funcionando con normalidad y sin ningún riesgo.

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Monitoreo del comportamiento del río

La situación se produce en medio del fuerte aumento del caudal del Río Dulce, que en las últimas horas registró importantes erogaciones desde el Dique Frontal de Río Hondo, debido al gran volumen de agua que ingresa al embalse por las lluvias registradas en la cuenca.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del río y no descartan que puedan adoptarse nuevas medidas preventivas si el nivel del agua continúa en ascenso. Mientras tanto, equipos municipales y de organismos de emergencia trabajan en la asistencia a las familias afectadas y en el control de los sectores más comprometidos.

Los equipos de trabajo municipal ya se encuentran realizando las tareas de evacuación en la zona ribereña de la ciudad ante la creciente del Río Dulce
Los equipos de trabajo municipal ya se encuentran realizando las tareas de evacuación en la zona ribereña de la ciudad ante la creciente del Río Dulce

Los equipos de trabajo municipal ya se encuentran realizando las tareas de evacuación en la zona ribereña de la ciudad ante la creciente del Río Dulce

La ciudad en Alerta Roja

La Municipalidad de Las Termas de Río Hondo, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, informó a la comunidad que en el marco del Plan Municipal de Emergencia por crecientes del Río Dulce se ha declarado el Nivel de Alerta Roja, tras el monitoreo permanente de la situación hidrológica del Embalse Río Hondo y del cauce del río.

De acuerdo con el último reporte emitido este 11 de marzo a las 18:00 horas, los registros indican una cota del embalse de 273,22 msnm, con un caudal erogado hacia el Río Dulce de 1143 m³/s y un aporte de los ríos al embalse de 1831 m³/s.

El importante ingreso de agua proveniente de ríos de la provincia de Tucumán, sumado al incremento del nivel del embalse, genera una tendencia de aumento en el caudal del Río Dulce, lo que podría ocasionar desbordes e inundaciones en sectores ribereños y zonas bajas de la ciudad.

Entre las zonas potencialmente afectadas se encuentran el sector de la Feria del Río, el inicio de la Costanera, sectores ribereños próximos al dique y áreas de camping y espacios recreativos cercanos al cauce. Ante esta situación, el Municipio dispuso la activación plena del Comité de Emergencia (COE) y la implementación del Plan Municipal de Emergencia, además de la restricción total de acceso a zonas ribereñas, cortes preventivos de tránsito en sectores comprometidos, interrupciones preventivas del suministro eléctrico en áreas con riesgo de inundación y la notificación a comerciantes y feriantes de las zonas afectadas.

Desde el Municipio solicitan a la población no acercarse al Río Dulce ni a sectores ribereños, respetar las indicaciones del personal de seguridad y de Protección Civil, y evitar circular por zonas señalizadas o restringidas. La situación continuará siendo monitoreada de forma permanente y se brindarán nuevas actualizaciones a través de los canales oficiales del Municipio.

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