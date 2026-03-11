Inundaciones en Tucumán: vecinos pasaron la noche al costado de una ruta ante la crecida de dos ríos

Amplias zonas del norte argentino sufrieron los efectos de un fuerte temporal , y las inundaciones provocaron graves complicaciones, como la suspensión de clases y evacuaciones en diversas localidades. En La Madrid, Tucumán , los vecinos atraviesan momentos críticos debido a la alerta por el avance de las aguas .

Numerosas familias se vieron forzadas a autoevacuarse y permanecer sobre la ruta mientras los ríos Marapa y San Francisco continúan aumentando su caudal. La localidad se encuentra a unos 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo .

Ante la urgencia de evacuar a los vecinos, distintas organizaciones lanzaron campañas de ayuda para asistir a las familias afectadas. Se pidió la colaboración de la comunidad con donaciones de alimentos no perecederos , productos de higiene , ropa de abrigo y repelentes .

Las precipitaciones provocaron una situación crítica , con cortes temporales en varias rutas debido a la caída de árboles . Según informó La Gaceta , los incidentes se registraron en la ruta provincial 308 , cerca de Villa Batiruana , y en la ruta 334 , en la zona de Los Pizarros .

En la ruta 338, el sector que conduce a Villa Nougués continuaba con cortes parciales debido a incidentes similares. Desde la entidad vial provincial insistieron en la necesidad de extremar las medidas de precaución y evitar traslados que no sean urgentes mientras persista la tormenta.

Tucumán se está inundando y no te lo muestra nadie y siue lloviendo torrencialmente.

Asi que síganme para ver los siguientes videos de ahorita.

Ruta 38 entre Alberdi y La Invernada.



Asi que síganme para ver los siguientes videos de ahorita.



— emi gb (@emigbusquet) March 10, 2026

Miguel Abboud, secretario de Obras Públicas de Juan Bautista Alberdi, explicó a La Gaceta: “La situación es complicada. En este momento lo principal es asistir a la gente, porque no se puede hacer mucho más que eso”.

La suspensión de clases

El gobierno provincial resolvió interrumpir las clases en todos los niveles educativos y modalidades, abarcando tanto colegios estatales como privados, desde el martes hasta el viernes, según lo establece la resolución 472/5 del Ministerio de Educación. Esta disposición busca garantizar la revisión del estado de las instalaciones escolares y de las rutas de acceso, luego de las fuertes lluvias que superaron los 160 milímetros en la región.

**ALERTA: FUERTES #TORMENTAS AZOTAN LA CAPITAL DE #TUCUMÁN**

En estos momentos, la capital de **Tucumán** se encuentra bajo el impacto de intensas tormentas que han generado condiciones climáticas adversas en la región. Se han reportado inundaciones en varias partes del centro de…

— Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) March 8, 2025

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció esta tarde la suspensión de las actividades escolares en toda la provincia. La determinación se tomó tras una reunión con la ministra de Educación Susana Montaldo, integrantes del gabinete y el comité de emergencias, y abarca a todos los colegios públicos y privados.

Según la resolución 472/5 del Ministerio de Educación, la medida tiene como prioridad garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal de apoyo, y establece que la interrupción de clases se mantendrá hasta el viernes inclusive. De este modo, las clases se retomarán el lunes 16.

Persisten las alertas meteorológicas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para el miércoles se emitió alerta naranja por tormentas para las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y sectores de Santiago del Estero.

Fuerte temporal en Tucumán.

Para el jueves, únicamente Salta y Jujuy permanecerán bajo advertencia amarilla, lo que indica un descenso progresivo de la intensidad de las condiciones climáticas adversas.

Frente a este panorama, los gobiernos locales y provinciales siguen coordinando tareas con distintos organismos —Defensa Civil, Vialidad, ministerios y fuerzas de seguridad— ante la previsión de nuevas lluvias y la continua amenaza de inundaciones durante los próximos días.