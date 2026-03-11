miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 09:05
País.

Inundaciones en Tucumán: vecinos pasaron la noche al costado de una ruta ante la crecida de dos ríos

Vecinos de La Madrid pasaron la noche junto a la ruta por el desborde de los ríos, mientras las autoridades mantienen la alerta y suspenden clases.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gran parte del norte argentino fue afectado por un&nbsp;temporal.

Gran parte del norte argentino fue afectado por un temporal.

Amplias zonas del norte argentino sufrieron los efectos de un fuerte temporal, y las inundaciones provocaron graves complicaciones, como la suspensión de clases y evacuaciones en diversas localidades. En La Madrid, Tucumán, los vecinos atraviesan momentos críticos debido a la alerta por el avance de las aguas.

Lee además
fuerte temporal en mendoza: granizo, inundaciones, autos arrastrados y una retroexcavadora volcada
Tormentas.

Fuerte temporal en Mendoza: granizo, inundaciones, autos arrastrados y una retroexcavadora volcada
Una investigación del Conicet analiza qué especies nativas ayudan a mitigar la erosión.
Tucumán.

Estudian cómo los árboles pueden reducir erosión y mitigar inundaciones

Numerosas familias se vieron forzadas a autoevacuarse y permanecer sobre la ruta mientras los ríos Marapa y San Francisco continúan aumentando su caudal. La localidad se encuentra a unos 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo.

Inundación en Tucumán.

Campañas de ayuda para familias afectadas en Tucumán

Ante la urgencia de evacuar a los vecinos, distintas organizaciones lanzaron campañas de ayuda para asistir a las familias afectadas. Se pidió la colaboración de la comunidad con donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa de abrigo y repelentes.

Las precipitaciones provocaron una situación crítica, con cortes temporales en varias rutas debido a la caída de árboles. Según informó La Gaceta, los incidentes se registraron en la ruta provincial 308, cerca de Villa Batiruana, y en la ruta 334, en la zona de Los Pizarros.

En la ruta 338, el sector que conduce a Villa Nougués continuaba con cortes parciales debido a incidentes similares. Desde la entidad vial provincial insistieron en la necesidad de extremar las medidas de precaución y evitar traslados que no sean urgentes mientras persista la tormenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/emigbusquet/status/2031453803287921046&partner=&hide_thread=false

Miguel Abboud, secretario de Obras Públicas de Juan Bautista Alberdi, explicó a La Gaceta: “La situación es complicada. En este momento lo principal es asistir a la gente, porque no se puede hacer mucho más que eso”.

La suspensión de clases

El gobierno provincial resolvió interrumpir las clases en todos los niveles educativos y modalidades, abarcando tanto colegios estatales como privados, desde el martes hasta el viernes, según lo establece la resolución 472/5 del Ministerio de Educación. Esta disposición busca garantizar la revisión del estado de las instalaciones escolares y de las rutas de acceso, luego de las fuertes lluvias que superaron los 160 milímetros en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PeriodismoMovi3/status/1898402708660326542&partner=&hide_thread=false

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció esta tarde la suspensión de las actividades escolares en toda la provincia. La determinación se tomó tras una reunión con la ministra de Educación Susana Montaldo, integrantes del gabinete y el comité de emergencias, y abarca a todos los colegios públicos y privados.

Según la resolución 472/5 del Ministerio de Educación, la medida tiene como prioridad garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal de apoyo, y establece que la interrupción de clases se mantendrá hasta el viernes inclusive. De este modo, las clases se retomarán el lunes 16.

Persisten las alertas meteorológicas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para el miércoles se emitió alerta naranja por tormentas para las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y sectores de Santiago del Estero.

Fuerte temporal en Tucumán.

Para el jueves, únicamente Salta y Jujuy permanecerán bajo advertencia amarilla, lo que indica un descenso progresivo de la intensidad de las condiciones climáticas adversas.

Frente a este panorama, los gobiernos locales y provinciales siguen coordinando tareas con distintos organismos —Defensa Civil, Vialidad, ministerios y fuerzas de seguridad— ante la previsión de nuevas lluvias y la continua amenaza de inundaciones durante los próximos días.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fuerte temporal en Mendoza: granizo, inundaciones, autos arrastrados y una retroexcavadora volcada

Estudian cómo los árboles pueden reducir erosión y mitigar inundaciones

Feroz temporal en Metán: inundaciones, calles anegadas y un puente colapsado

Fuerte temporal: Tucumán suspendió las clases en toda la provincia hasta el 13 de marzo

Preocupa en Salta las muertes por dengue y chikungunya en Bolivia: "10 días de cierre de frontera vendrían bien"

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Uno de los aspectos característicos es el intenso color rojizo de la piedra. video
Turismo.

El pueblo de La Rioja que guarda un tesoro arqueológico en su reserva natural

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel