Fuerte temporal en Mendoza: granizo, inundaciones, autos arrastrados y una retroexcavadora volcada

Un intenso temporal de lluvia y granizo sorprendió este viernes a la provincia de Mendoza , dejando inundaciones generalizadas, calles transformadas en ríos y escenas de alta preocupación en distintos departamentos del área metropolitana y zonas cercanas.

Las precipitaciones se desataron después del mediodía y fueron acompañadas por granizo y ráfagas de viento , lo que provocó un rápido anegamiento de calles y avenidas en localidades como Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, entre otras. En pocos minutos, el agua acumulada superó la capacidad de drenaje urbana y dejó varios vehículos varado s o arrastrados por la corriente, como se observó en un video viral donde dos autos fueron empujados por la creciente en la calle Anchorena de Luján de Cuyo.

image Temporal de lluvia y granizo en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y aisladas, con estimaciones de 20 a 50 mm de lluvia acumulada en cortos períodos, además de actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos.

image Temporal de lluvia y granizo en Mendoza

El impacto del temporal fue tal que provocó la caída de árboles y postes, ocasionó cortes de energía eléctrica en algunos barrios y obligó a suspender temporalmente el tránsito del Metrotranvía en Las Heras y Godoy Cruz por la caída de vegetación en las vías.

Uno de los momentos más dramáticos se registró en la Ruta Nacional 40, en el departamento de Luján de Cuyo, donde la creciente arrastró una retroexcavadora con dos operarios a bordo. Ambos trabajadores quedaron en situación de riesgo: uno terminó colgando de una cuerda desde un puente mientras el otro permanecía sobre la máquina rodeado por la corriente hasta que los equipos de emergencia, bomberos y personal de rescate lograron asistirlos y ponerlos a salvo.

Además, Defensa Civil y los municipios informaron que varios sectores urbanos y suburbanos sufrieron inundaciones súbitas, con el agua ingresando a comercios y espacios públicos, y que los servicios de emergencias trabajaban para restablecer la normalidad y atender los incidentes provocados por la tormenta.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos graves como consecuencia directa del temporal, según confirmó el Gobierno provincial, que activó un operativo de respuesta para asistir a quienes lo necesitaban.