sábado 31 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de enero de 2026 - 11:22
Tormentas.

Fuerte temporal en Mendoza: granizo, inundaciones, autos arrastrados y una retroexcavadora volcada

Un intenso temporal con lluvia, granizo e inundaciones golpeó Mendoza, generando calles anegadas, autos arrastrados por la corriente y el dramático rescate de operarios tras la voladura de una retroexcavadora en Luján de Cuyo.

Por  Verónica Pereyra
Fuerte temporal en Mendoza
Lee además
Localidad de Catua 
Jujuy

Temporal en el norte: docentes quedaron varados y no pudieron llegar a Catua
Troceado y retiro de árboles y ramas tras el temporal en San Miguel de Tucumán
Tucumán.

Temporal en Tucumán: en poco más de 24 horas cayeron 134 milímetros de lluvia

Las precipitaciones se desataron después del mediodía y fueron acompañadas por granizo y ráfagas de viento, lo que provocó un rápido anegamiento de calles y avenidas en localidades como Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, entre otras. En pocos minutos, el agua acumulada superó la capacidad de drenaje urbana y dejó varios vehículos varados o arrastrados por la corriente, como se observó en un video viral donde dos autos fueron empujados por la creciente en la calle Anchorena de Luján de Cuyo.

image
Temporal de lluvia y granizo en Mendoza

Temporal de lluvia y granizo en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y aisladas, con estimaciones de 20 a 50 mm de lluvia acumulada en cortos períodos, además de actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos.

image
Temporal de lluvia y granizo en Mendoza

Temporal de lluvia y granizo en Mendoza

El impacto del temporal fue tal que provocó la caída de árboles y postes, ocasionó cortes de energía eléctrica en algunos barrios y obligó a suspender temporalmente el tránsito del Metrotranvía en Las Heras y Godoy Cruz por la caída de vegetación en las vías.

Uno de los momentos más dramáticos se registró en la Ruta Nacional 40, en el departamento de Luján de Cuyo, donde la creciente arrastró una retroexcavadora con dos operarios a bordo. Ambos trabajadores quedaron en situación de riesgo: uno terminó colgando de una cuerda desde un puente mientras el otro permanecía sobre la máquina rodeado por la corriente hasta que los equipos de emergencia, bomberos y personal de rescate lograron asistirlos y ponerlos a salvo.

Temporal en Mendoza

Además, Defensa Civil y los municipios informaron que varios sectores urbanos y suburbanos sufrieron inundaciones súbitas, con el agua ingresando a comercios y espacios públicos, y que los servicios de emergencias trabajaban para restablecer la normalidad y atender los incidentes provocados por la tormenta.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos graves como consecuencia directa del temporal, según confirmó el Gobierno provincial, que activó un operativo de respuesta para asistir a quienes lo necesitaban.

image
Temporal de lluvia y granizo en Mendoza

Temporal de lluvia y granizo en Mendoza

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Temporal en el norte: docentes quedaron varados y no pudieron llegar a Catua

Temporal en Tucumán: en poco más de 24 horas cayeron 134 milímetros de lluvia

Temporal histórico de nieve en Estados Unidos: un avión cayó al despegar

Temporal de lluvia y granizo golpea fuertemente a Mendoza: las imagenes

A 3 años de la desaparición de Nataniel Guzmán: cómo se desarrolló el caso y qué se sabe hasta ahora

Lo que se lee ahora
tragedia en entre rios: murieron cuatro personas en un choque contra un camion brasileno video
Ruta 18.

Tragedia en Entre Ríos: murieron cuatro personas en un choque contra un camión brasileño

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
6 meses.

Así está hoy la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Módolo con Lucas Comesaña (Archivo) video
Fútbol.

Matías Módolo reveló detalles de la tarde del escándalo de Gimnasia de Jujuy con Comesaña

No descartan nuevas víctimas en la causa contra Matías Jurado video
Jujuy.

No descartan nuevas víctimas en la causa contra Matías Jurado

Terror enYuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía (Foto ilustrativa)
Violencia.

Terror en Yuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía

Otro choque en avenida Forestal, a pocos días de un siniestro fatal
Tránsito.

Otro choque en avenida Forestal, a pocos días de un siniestro fatal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel