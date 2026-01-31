Fuerte temporal en Mendoza: granizo, inundaciones, autos arrastrados y una retroexcavadora volcada
Un intenso temporal con lluvia, granizo e inundaciones golpeó Mendoza, generando calles anegadas, autos arrastrados por la corriente y el dramático rescate de operarios tras la voladura de una retroexcavadora en Luján de Cuyo.
Las precipitaciones se desataron después del mediodía y fueron acompañadas por granizo y ráfagas de viento, lo que provocó un rápido anegamiento de calles y avenidas en localidades como Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, entre otras. En pocos minutos, el agua acumulada superó la capacidad de drenaje urbana y dejó varios vehículos varados o arrastrados por la corriente, como se observó en un video viral donde dos autos fueron empujados por la creciente en la calle Anchorena de Luján de Cuyo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y aisladas, con estimaciones de 20 a 50 mm de lluvia acumulada en cortos períodos, además de actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos.
Uno de los momentos más dramáticos se registró en la Ruta Nacional 40, en el departamento de Luján de Cuyo, donde la creciente arrastró una retroexcavadora con dos operarios a bordo. Ambos trabajadores quedaron en situación de riesgo: uno terminó colgando de una cuerda desde un puente mientras el otro permanecía sobre la máquina rodeado por la corriente hasta que los equipos de emergencia, bomberos y personal de rescate lograron asistirlos y ponerlos a salvo.