martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 20:22
Tucumán.

Temporal en Tucumán: en poco más de 24 horas cayeron 134 milímetros de lluvia

En San Miguel de Tucumán el temporal del domingo y el lunes provocó la caída árboles e incidentes vinculados al tendido eléctrico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Troceado y retiro de árboles y ramas tras el temporal en San Miguel de Tucumán

Troceado y retiro de árboles y ramas tras el temporal en San Miguel de Tucumán

Las intensas lluvias que afectan a San Miguel de Tucumán desde el domingo generaron distintos inconvenientes en la capital provincial, donde en poco más de un día se registraron 134 milímetros de precipitaciones, según datos oficiales. Ante la situación, el Municipio desplegó un amplio operativo para atender emergencias y normalizar la circulación.

De acuerdo al relevamiento realizado por Defensa Civil, el temporal provocó la caída de nueve árboles y varias ramas de gran porte en distintos puntos de la ciudad, además de incidentes vinculados al tendido eléctrico. Uno de los episodios más importantes ocurrió sobre avenida Benjamín Aráoz, a la altura del Club Natación y Gimnasia, donde un árbol obstruyó completamente el tránsito.

También se registraron árboles caídos en distintos barrios y avenidas de la capital tucumana, además de denuncias por cables eléctricos en la vía pública, lo que obligó a intervenir a cuadrillas municipales para garantizar la seguridad de vecinos y automovilistas.

san miguel de tucu

Avanzan las tareas de limpieza y prevención ante posibles próximos temporales

Desde Defensa Civil indicaron que, pese a la magnitud de las precipitaciones, el impacto fue menor al esperado gracias a los trabajos preventivos realizados previamente, especialmente en la limpieza de imbornales y alcantarillas, lo que permitió un rápido escurrimiento del agua.

En paralelo, personal de Espacios Verdes y del área de Arbolado Urbano trabajó intensamente en el troceado y retiro de árboles y ramas, con operativos que continuaron durante las horas posteriores al temporal y que se extenderán en las zonas donde aún se detectan ejemplares en riesgo.

Las autoridades informaron que la mayoría de los incidentes ya fueron atendidos y que se mantiene el estado de alerta con cuadrillas de emergencia ante la posibilidad de nuevas lluvias, mientras avanzan las tareas de limpieza y prevención en distintos sectores de la ciudad.

