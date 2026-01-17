sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 10:42
Noa.

Tras la explosión en Tucumán, dos personas permanecen internadas en San Miguel

Dos heridos siguen internados tras la explosión en una distribuidora de garrafas en Famaillá. Investigan qué originó el incendio y cómo quedó el barrio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Incendio en TUcuman
La explosión ocurrió cerca del mediodía en un depósito ubicado en un barrio residencial de Famaillá. El fuego y la onda expansiva generaron alarma en la zona debido a la presencia de garrafas de distintos tamaños.

Operativo y retorno gradual al barrio

Tras la explosión se montó un operativo que incluyó cortes de luz y gas natural como medida preventiva. Según relató el periodista tucumano Ramiro Rearte, la zona se cercó para evitar el ingreso de vecinos mientras persistían riesgos. “Se cortó la luz, se cortó el gas natural, a la espera de que no haya ningún tipo de fuga para que la gente del barrio pueda ir volviendo”, explicó.

Con el paso de las horas, los residentes pudieron regresar a sus viviendas a medida que las autoridades habilitaron el perímetro. “Por precaución se tomaron estas medidas y después se fue dándole permiso a la gente para acudir a sus casas”, señaló Rearte.

Cabe mencionar que personal de bomberos de seis municipios trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar nuevas explosiones.

Tucumán: investigación abierta sobre el origen del incendio

Las causas del incendio y de la explosión continúan bajo análisis. Hasta el momento no hay información oficial sobre qué inició el fuego. “Todavía es materia de investigación qué fue lo que pasó, cuál fue el origen o el motivo”, indicó Rearte.

Vecinos relataron que algunas garrafas volaron varias cuadras producto de la onda expansiva, lo que generó temor en los primeros minutos del incidente. A pesar de la magnitud del hecho, no hubo víctimas fatales, algo que autoridades y bomberos atribuyen a la rápida intervención.

