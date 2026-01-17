Tras la explosión en Tucumán, dos personas permanecen internadas en San Miguel

A un día de la fuerte explosión registrada en una distribuidora de garrafas en Famaillá, Tucumán, autoridades confirmaron que dos personas permanecen internadas en el Centro de Salud de San Miguel de Tucumán, mientras que otros lesionados fueron atendidos por heridas menores.

La explosión ocurrió cerca del mediodía en un depósito ubicado en un barrio residencial de Famaillá. El fuego y la onda expansiva generaron alarma en la zona debido a la presencia de garrafas de distintos tamaños.

Operativo y retorno gradual al barrio Tras la explosión se montó un operativo que incluyó cortes de luz y gas natural como medida preventiva. Según relató el periodista tucumano Ramiro Rearte, la zona se cercó para evitar el ingreso de vecinos mientras persistían riesgos. “Se cortó la luz, se cortó el gas natural, a la espera de que no haya ningún tipo de fuga para que la gente del barrio pueda ir volviendo”, explicó.

Con el paso de las horas, los residentes pudieron regresar a sus viviendas a medida que las autoridades habilitaron el perímetro. “Por precaución se tomaron estas medidas y después se fue dándole permiso a la gente para acudir a sus casas”, señaló Rearte.

Cabe mencionar que personal de bomberos de seis municipios trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar nuevas explosiones. Impactante incendio y explosión en depósito de garrafas en Tucumán Impactante incendio y explosión en depósito de garrafas en Tucumán Tucumán: investigación abierta sobre el origen del incendio Las causas del incendio y de la explosión continúan bajo análisis. Hasta el momento no hay información oficial sobre qué inició el fuego. “Todavía es materia de investigación qué fue lo que pasó, cuál fue el origen o el motivo”, indicó Rearte. Vecinos relataron que algunas garrafas volaron varias cuadras producto de la onda expansiva, lo que generó temor en los primeros minutos del incidente. A pesar de la magnitud del hecho, no hubo víctimas fatales, algo que autoridades y bomberos atribuyen a la rápida intervención. Embed - RAMIRO REARTE - explosión en Tucumán

