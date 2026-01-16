viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 13:46
Tucumán.

Incendio y explosión en un depósito de garrafas en Tucumán

El incendio inició cerca del medio día en la localidad de Famaillá de Tucumán, bomberos y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Impactante incendio en deósito de garrafas en Famaillá - Tucumán

Impactante incendio en deósito de garrafas en Famaillá - Tucumán

El impactante incendio de un depósito donde se almacenan garrafas, ubicado sobre calle Bartolomé Mitre al 900 de la localidad de Famaillá en Tucumán generó un importante operativo de emergencia a cargo de bomberos y fuerzas de seguridad para controlarlo.

El episodio generó preocupación en la zona debido al riesgo que implica la presencia de estos elementos inflamables, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a actuar con rapidez.

Impactante incendio y explosión en depósito de garrafas en Tucumán

Impactante incendio y explosión en depósito de garrafas en Tucumán

El operativo para controlar el incendio

Las autoridades dispusieron, de manera preventiva, el corte del tránsito en los alrededores del lugar, mientras se solicitó a los vecinos y ocasionales transeúntes que eviten circular por el sector y respeten el perímetro de seguridad establecido.

Habitantes de la zona manifestaron su preocupación ante el riesgo de que las llamas se propaguen, mientras los equipos de emergencia, dotaciones de bomberos, fuerzas policiales y personal especializado, continúan trabajando para reducir los peligros.

Algunas garrafas habrían “volado” hasta cuatro y cinco cuadras del lugar, según comentaron los vecinos de la zona y se reportarían al menos 10 personas heridas. Aún no se cuenta con información oficial para determinar las causas del incendio y evaluar la magnitud de los daños.

