Incendio y explosión en un depósito de garrafas en Tucumán

Impactante incendio en deósito de garrafas en Famaillá - Tucumán

El impactante incendio de un depósito donde se almacenan garrafas, ubicado sobre calle Bartolomé Mitre al 900 de la localidad de Famaillá en Tucumán generó un importante operativo de emergencia a cargo de bomberos y fuerzas de seguridad para controlarlo.

El episodio generó preocupación en la zona debido al riesgo que implica la presencia de estos elementos inflamables, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a actuar con rapidez.

Impactante incendio y explosión en depósito de garrafas en Tucumán Impactante incendio y explosión en depósito de garrafas en Tucumán El operativo para controlar el incendio Las autoridades dispusieron, de manera preventiva, el corte del tránsito en los alrededores del lugar, mientras se solicitó a los vecinos y ocasionales transeúntes que eviten circular por el sector y respeten el perímetro de seguridad establecido.

Habitantes de la zona manifestaron su preocupación ante el riesgo de que las llamas se propaguen, mientras los equipos de emergencia, dotaciones de bomberos, fuerzas policiales y personal especializado, continúan trabajando para reducir los peligros.

Algunas garrafas habrían “volado” hasta cuatro y cinco cuadras del lugar, según comentaron los vecinos de la zona y se reportarían al menos 10 personas heridas. Aún no se cuenta con información oficial para determinar las causas del incendio y evaluar la magnitud de los daños.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







