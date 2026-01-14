miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 11:26
Tucumán.

Un niño murió en una colonia de vacaciones en Tucumán

La Justicia de Tucumán investiga la muerte de un niño de dos años en Yerba Buena tras ahogarse con una uva en una colonia de vacaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un niño en Tucumán falleció aparentemente después de ahogarse con una uva

Un niño en Tucumán falleció aparentemente después de ahogarse con una uva

La Justicia de Tucumán investiga la muerte de un niño de dos años ocurrida ayer martes por la mañana en un jardín maternal de la ciudad de Yerba Buena, donde funcionaría una colonia de vacaciones durante el receso de verano. El hecho generó conmoción en la comunidad y abrió una investigación judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio se registró cerca de las 10.15 cuando el niño se habría atragantado mientras comía una uva. Personal a cargo del lugar intentó asistirlo de inmediato mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego fue trasladado de urgencia al centro de salud municipal Ramón Carrillo, donde se confirmó su fallecimiento.

Jardín maternal
Jardín maternal en Tucumán dónde funcionaba la colonia de vacaciones

Jardín maternal en Tucumán dónde funcionaba la colonia de vacaciones

Cómo sigue la causa de la muerte del ñiño

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, conducida por la fiscal María del Carmen Reuter, quien se constituyó tanto en el jardín maternal como en el centro de salud. En el procedimiento intervinieron además equipos técnicos y profesionales del Ministerio Público Fiscal para relevar pruebas y brindar acompañamiento a la familia.

Entre las medidas dispuestas, la Fiscalía ordenó el secuestro de documentación del establecimiento para verificar si contaba con la habilitación correspondiente, además del análisis de registros de cámaras de seguridad con el objetivo de reconstruir la dinámica del hecho. En el marco de la investigación, también se realizó la autopsia al cuerpo del niño, cuyos resultados serán claves para avanzar en la causa.

