Femicidio de Erika Álvarez: Convocan a una marcha en Tucumán para exigir justicia

Femicidio de Erika Álvarez en Tucumán

Familiares, amistades y organizaciones sociales convocaron a una movilización para reclamar el esclarecimiento del femicidio de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años asesinada en Tucumán. La marcha se realizará este lunes desde las 19.30 en la Plaza Independencia, en el centro de la capital provincial, en un contexto marcado por la falta de detenidos en la causa.

La convocatoria comenzó a circular a través de redes sociales y apunta a visibilizar el reclamo de justicia y acompañar a la familia de la víctima. En los mensajes difundidos, los organizadores pidieron que el crimen no quede impune y expresaron consignas contra la violencia de género, llamando a una amplia participación ciudadana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de s (@niunamenostucuman) El femicidio de Erika Álvarez, conmoción e incertidumbre El cuerpo de Erika Álvarez fue hallado dentro de una bolsa de residuos en un basural ubicado en la zona de Manantial Sur, a pocos metros de su domicilio. El descubrimiento se produjo luego de que dos mujeres que caminaban por el lugar advirtieran la presencia sospechosa del bulto y dieran aviso a las autoridades.

Tras la intervención policial y los primeros peritajes en el lugar, se constató que el sitio del hallazgo se encuentra muy próximo a la vivienda de la joven. En la escena se secuestraron diversos elementos, entre ellos sogas y cintas, que quedaron incorporados al expediente y serán analizados para determinar su posible vínculo con el hecho.

El informe preliminar de la autopsia, realizado por el Cuerpo Médico Forense, indicó que la víctima murió como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, lesiones que evidencian un ataque de extrema violencia. A partir de estos resultados, la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, que trabaja en la reconstrucción de las últimas horas de vida de la joven. Mientras se aguardan los resultados de las pericias complementarias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, la investigación continúa con varias hipótesis en análisis. El principal objetivo es establecer las circunstancias del ataque y avanzar en la identificación de los responsables de un crimen que generó una profunda conmoción en la sociedad tucumana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







