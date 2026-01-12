lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 13:59
Tucumán.

Femicidio de Erika Álvarez: Convocan a una marcha en Tucumán para exigir justicia

La marcha por el femicidio de Erika Álvarez empezará a las 19.30 en la Plaza Independencia de Tucumán. Aún no hay detenidos.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Femicidio de Erika Álvarez en Tucumán 

Familiares, amistades y organizaciones sociales convocaron a una movilización para reclamar el esclarecimiento del femicidio de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años asesinada en Tucumán. La marcha se realizará este lunes desde las 19.30 en la Plaza Independencia, en el centro de la capital provincial, en un contexto marcado por la falta de detenidos en la causa.

La convocatoria comenzó a circular a través de redes sociales y apunta a visibilizar el reclamo de justicia y acompañar a la familia de la víctima. En los mensajes difundidos, los organizadores pidieron que el crimen no quede impune y expresaron consignas contra la violencia de género, llamando a una amplia participación ciudadana.

El femicidio de Erika Álvarez, conmoción e incertidumbre

El cuerpo de Erika Álvarez fue hallado dentro de una bolsa de residuos en un basural ubicado en la zona de Manantial Sur, a pocos metros de su domicilio. El descubrimiento se produjo luego de que dos mujeres que caminaban por el lugar advirtieran la presencia sospechosa del bulto y dieran aviso a las autoridades.

Tras la intervención policial y los primeros peritajes en el lugar, se constató que el sitio del hallazgo se encuentra muy próximo a la vivienda de la joven. En la escena se secuestraron diversos elementos, entre ellos sogas y cintas, que quedaron incorporados al expediente y serán analizados para determinar su posible vínculo con el hecho.

El informe preliminar de la autopsia, realizado por el Cuerpo Médico Forense, indicó que la víctima murió como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, lesiones que evidencian un ataque de extrema violencia. A partir de estos resultados, la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, que trabaja en la reconstrucción de las últimas horas de vida de la joven.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias complementarias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, la investigación continúa con varias hipótesis en análisis. El principal objetivo es establecer las circunstancias del ataque y avanzar en la identificación de los responsables de un crimen que generó una profunda conmoción en la sociedad tucumana.

