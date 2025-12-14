Juicio por el femicidio de Angelina González: este lunes comienzan los alegatos

Este lunes 15 de diciembre desde las 16, en los Tribunales de Jujuy, comenzarán los alegatos en el juicio por el femicidio de Angelina “Angie” González, la adolescente de 15 años hallada sin vida en una zona de monte de Pampa Blanca. En esta etapa, la fiscalía, la querella y la defensa expondrán ante el tribunal sus argumentos finales antes de que los jueces dicten la sentencia, que, en función de la duración de las exposiciones, podría conocerse ese mismo día.

El caso conmovió a toda la provincia del norte argentino desde su irrupción en los medios locales y nacionales, debido a la extrema violencia del hecho y al vínculo entre la víctima y el único acusado . El tribunal que lleva adelante el juicio está integrado por Ana Carolina Pérez Rojas (presidente de trámite), María Alejandra Tolaba y María del Rosario Hinojo, quienes escucharon durante varias audiencias a cerca de 40 testigos entre familiares, peritos y efectivos policiales .

El único imputado en la causa es un hombre de 25 años , señalado como responsable del delito de “homicidio doblemente agravado por relación de pareja y violencia de género”, y que llega a esta instancia en prisión preventiva. Tanto la fiscalía como la querella solicitarán penas máximas, mientras que la defensa intentará desmontar la atribución penal que pesa sobre su cliente.

image Sede de Poder Judicial

Femicidio de Angelina González: los detalles

Familiares de Angelina mencionaron que la adolescente salió de su casa el sábado 3 de mayo a las 16.30, luego de recibir un mensaje en su teléfono celular. Al ver que Angelina no regresaba, su mamá hizo la denuncia correspondiente en la Seccional 45 de Pampa Blanca.

En ese sentido, el protocolo de búsqueda inició el sábado a las 21 horas. El operativo se hizo en una zona rural donde hay fincas dedicadas a la producción tabacalera y zonas de descampado con mucha vegetación. Finalmente, el lunes 5 de mayo cerca de las 11 horas del lunes, Angelina fue encontrada muerta.

Dos horas antes, una ambulancia del SAME acudió a una emergencia ante un intento de suicidio. El único detenido por el femicidio, un joven de 25 años, fue asistido en un primer momento en su casa y luego fue trasladado al Hospital Arturo Zabala de Perico, donde le salvaron la vida luego de tomar veneno. Para entonces, ya había sido señalado por la familia de la víctima como un posible sospechoso.

Resultado de la autopsia y evidencia forense

La autopsia realizada al cuerpo de Angelina González reveló que la joven murió como consecuencia de un estrangulamiento manual, técnicamente consignado como “anoxia anóxica por compresión cervical”, lo que confirma la existencia de una muerte traumática por asfixia. Este dato vital fue informado en una conferencia de prensa por la fiscal de Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, Romina Núñez, y se constituyó en uno de los pilares de la acusación fiscal.

La autopsia se realizó días después del hallazgo del cuerpo en una zona de monte a pocos días de la desaparición, luego de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares y a la comunidad de Pampa Blanca y alrededores. Las investigaciones se intensificaron tras la confesión y posterior detención del sospechoso, que aportó información sobre el lugar donde se encontraba el cuerpo de la adolescente.

La confirmación de que la causa de la muerte fue un estrangulamiento manual demuestra un acto deliberado de violencia extrema y otorga a la fiscalía elementos esenciales para sustentar la acusación de femicidio agravado en este proceso judicial.

image Penal de Gorriti

Contexto del proceso judicial

La causa tuvo amplia cobertura en Jujuy, con audiencias que repasaron pruebas periciales, testimonios de expertos y reconstrucciones de la investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La familia de Angelina, representada por querellantes, expresó públicamente su expectativa de una condena ejemplar para el acusado.

El femicidio de Angelina se enmarca en un contexto más amplio de violencia de género en Argentina y en la provincia de Jujuy. En 2024, por ejemplo, la provincia registró varios casos de femicidio, con tasas superiores al promedio nacional, reflejando la persistencia de esta problemática en la región.

La audiencia de alegatos de este lunes, 15 de diciembre, representa un momento clave en la causa, ya que de ella dependerá la valoración final por parte de los jueces antes de emitir el veredicto y la pena correspondiente para el único imputado.