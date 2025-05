Femicidio en Pampa Blanca: "Quiero que se esclarezca", dijo la mamá de Angelina González

"Fui a buscarla a mi hija a la casa del asesino, me atendió el padre y le pedí que lo llamara. Cuando salió, le pregunté por Angelina y me dijo ´no sé nada de su hija, me dejó en claro que no quiere nada conmigo porque está enamorado de su novio´”, indicó Evangelina, quien también expuso que posteriormente la hicieron ingresar al domicilio para constatar que no estaba en el interior la joven desaparecida.

"Yo insistía que tenía que saber dónde estaba mi hija, pero se negaba y después no me dejaban salir de la casa", puntualizó.

El único imputado seguirá detenido hasta el juicio

Tras conocerse el resultado de la autopsia de Angelina González, la joven de 15 años que fue hallada sin vida en Pampa Blanca, la fiscal de Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar confirmó que el único imputado seguirá bajo prisión preventiva en el Penal de barrio Gorriti hasta que se desarrolle el juicio.

Cabe destacar que el delito corresponde a femicidio y la carátula de la causa corresponde a "homicidio doblemente agravado por mantener una relación de pareja y mediando violencia de género".

Penal de Gorriti Penal de Gorriti.

Se conoció el resultado de la autopsia de Angelina González

Tal cual detalló la fiscal de Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de Perico, Romina Núñez, en la jornada del miércoles 7 de mayo se realizó la autopsia al cuerpo de Angelina González, la cual arrojó como resultado que la joven de 15 años murió por "anoxia anóxica por comprensión cervical (estrangulamiento manual), siendo una muerte traumática".

"La autopsia también data que falleció el día de su desaparición, el mismo sábado 3 de mayo por la tarde", indicó la Fiscal. Por otra parte, ponderaron que el miércoles el único detenido conoció la acusación fiscal y las evidencias que lo incriminan, en ese marco, Núñez confirmó que el delito es por femicidio y la carátula de la causa corresponde a "homicidio doblemente agravado por mantener una relación de pareja y mediando violencia de género".

Morgue Judicial Hoy se realizará la autopsia al cuerpo de Aldo Figueroa

Femicidio de Angelina González: los detalles

Familiares de Angelina mencionaron que la adolescente salió de su casa el sábado a las 16.30, luego de recibir un mensaje en su teléfono celular. Al ver que Angelina no regresaba, su mamá hizo la denuncia correspondiente en la Seccional 45 de Pampa Blanca.

En ese sentido, el protocolo de búsqueda inició el sábado a las 21 horas. El operativo se hizo en una zona rural donde hay fincas dedicadas a la producción tabacalera y zonas de descampado con mucha vegetación. Finalmente, el lunes 5 de mayo cerca de las 11 horas del lunes, Angelina fue encontrada muerta.

Dos horas antes, una ambulancia del SAME acudió a una emergencia ante un intento de suicidio. El único detenido por el femicidio, un joven de 25 años, fue asistido en un primer momento en su casa y luego fue trasladado al Hospital Arturo Zabala de Perico, donde le salvaron la vida luego de tomar veneno. Para entonces, ya había sido señalado por la familia de la víctima como un posible sospechoso.