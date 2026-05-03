Femicidio en Villazón: investigan la muerte de una mujer y su pareja quedó detenida

Femicidio en Villazón: su pareja es el principal sospechoso

El Ministerio Público de Bolivia investiga un nuevo caso de feminicidio ocurrido en el municipio de Villazón, en el departamento de Potosí. Una mujer de 27 años fue asesinada la noche del viernes 1 de mayo en la ciudad boliviana ubicada en la frontera con La Quiaca, en un hecho investigado como femicidio y que generó conmoción en la zona fronteriza.

La víctima fue identificada como Lizet D.F.T. Según informó Correo del Sur, murió tras sufrir múltiples heridas en el pecho y el cuello. Por el hecho fue aprehendido su concubino, identificado como Marco Antonio D. Ch., de 28 años, señalado como principal sospechoso del crimen.

El hecho ocurrió en el domicilio de la pareja De acuerdo al reporte preliminar, el femicidio ocurrió durante la noche del 1 de mayo en el domicilio donde vivía la pareja, en Villazón. Según la información policial, efectivos acudieron al lugar cerca de las 23 tras un llamado de emergencia a Radio Patrullas 110, en el marco del Plan Integral de Seguridad Interna dispuesto por el comando departamental.

Al constituirse en un inmueble ubicado en calle Mariscal Ayacucho, entre final Iruya, los policías tomaron contacto con el padre del presunto autor, quien manifestó que su hijo habría apuñalado a su pareja.

Hombre asesinado con herida de cuchillo Una mujer de 27 años fue asesinada en Villazón, ciudad boliviana ubicada en la frontera con La Quiaca. La denuncia fue presentada por el padre de la víctima. La víctima fue encontrada sin vida Cuando los efectivos ingresaron al domicilio, encontraron a ambas personas tendidas en el piso. El sujeto se encontraba junto a la víctima. Tras verificar los signos vitales, constataron que la mujer ya se encontraba sin vida. Según el reporte, presentaba evidentes signos de violencia y abundante pérdida de sangre a la altura del cuello y el rostro. El fiscal Gonzalo Aparicio informó que, de acuerdo con los datos preliminares, el acusado habría llegado al inmueble en estado de ebriedad, mantuvo una discusión con su pareja y luego utilizó un objeto punzocortante para atacarla. Líneas de contacto para denuncias de violencia género en Jujuy 0800-888-4363 las 24horas los 365 días del año

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