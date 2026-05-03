domingo 03 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de mayo de 2026 - 17:56
Policiales.

Femicidio en Villazón: investigan la muerte de una mujer y su pareja quedó detenida

Una mujer de 27 años fue asesinada en Villazón, ciudad boliviana ubicada en la frontera con La Quiaca. La denuncia fue presentada por el padre de la víctima.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Femicidio en Villazón: su pareja es el principal sospechoso

Femicidio en Villazón: su pareja es el principal sospechoso

El Ministerio Público de Bolivia investiga un nuevo caso de feminicidio ocurrido en el municipio de Villazón, en el departamento de Potosí. Una mujer de 27 años fue asesinada la noche del viernes 1 de mayo en la ciudad boliviana ubicada en la frontera con La Quiaca, en un hecho investigado como femicidio y que generó conmoción en la zona fronteriza.

Lee además
Hallaron una avioneta abandonada en el Chaco salteño y crece el misterio sobre su origen
Salta.

Encuentran una avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada y bandera de Bolivia
Dos meses del crimen de Alejandro Tolaba, Abra Pampa pide justicia. 
Policiales.

A dos meses del crimen de Alejandro Tolaba, habló el abogado del acusado

La víctima fue identificada como Lizet D.F.T. Según informó Correo del Sur, murió tras sufrir múltiples heridas en el pecho y el cuello. Por el hecho fue aprehendido su concubino, identificado como Marco Antonio D. Ch., de 28 años, señalado como principal sospechoso del crimen.

El hecho ocurrió en el domicilio de la pareja

De acuerdo al reporte preliminar, el femicidio ocurrió durante la noche del 1 de mayo en el domicilio donde vivía la pareja, en Villazón. Según la información policial, efectivos acudieron al lugar cerca de las 23 tras un llamado de emergencia a Radio Patrullas 110, en el marco del Plan Integral de Seguridad Interna dispuesto por el comando departamental.

Al constituirse en un inmueble ubicado en calle Mariscal Ayacucho, entre final Iruya, los policías tomaron contacto con el padre del presunto autor, quien manifestó que su hijo habría apuñalado a su pareja.

Hombre asesinado con herida de cuchillo
Una mujer de 27 a&ntilde;os fue asesinada en Villaz&oacute;n, ciudad boliviana ubicada en la frontera con La Quiaca. La denuncia fue presentada por el padre de la v&iacute;ctima.

Una mujer de 27 años fue asesinada en Villazón, ciudad boliviana ubicada en la frontera con La Quiaca. La denuncia fue presentada por el padre de la víctima.

La víctima fue encontrada sin vida

Cuando los efectivos ingresaron al domicilio, encontraron a ambas personas tendidas en el piso. El sujeto se encontraba junto a la víctima.

Tras verificar los signos vitales, constataron que la mujer ya se encontraba sin vida. Según el reporte, presentaba evidentes signos de violencia y abundante pérdida de sangre a la altura del cuello y el rostro.

El fiscal Gonzalo Aparicio informó que, de acuerdo con los datos preliminares, el acusado habría llegado al inmueble en estado de ebriedad, mantuvo una discusión con su pareja y luego utilizó un objeto punzocortante para atacarla.

Líneas de contacto para denuncias de violencia género en Jujuy

  • 0800-888-4363 las 24horas los 365 días del año
  • 144
  • 911

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encuentran una avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada y bandera de Bolivia

A dos meses del crimen de Alejandro Tolaba, habló el abogado del acusado

El jujeño detenido por narcotráfico en Catamarca no declaró y seguirá detenido

Un perro de la policía fue clave para hallar sana y salva a una adolescente en Jujuy

El duro relato de la hermana del jujeño asesinado en Bolivia: "Dejó una familia destrozada"

Lo que se lee ahora
Hallaron una avioneta abandonada en el Chaco salteño y crece el misterio sobre su origen
Salta.

Encuentran una avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada y bandera de Bolivia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

San Salvador de Jujuy: cuándo se esperan 9° de mínima esta semana
Clima.

Cuándo bajará a 9° la mínima en San Salvador de Jujuy

El Gran Premio de Miami de F1 cambia el horario debido a la intensa lluvia video
Deportes.

Fórmula 1: cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas y Colapinto larga octavo

Maltrato animal - Foto de archivo video
Denuncias.

Qué hacer si ves maltrato animal en Jujuy: cómo denunciar

Gimnasia de Jujuy vs Maipú
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Maipú y sigue siendo líder

Hallaron una avioneta abandonada en el Chaco salteño y crece el misterio sobre su origen
Salta.

Encuentran una avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada y bandera de Bolivia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel