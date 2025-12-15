A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

La jornada en San Salvador de Jujuy arranca con tiempo inestable y presencia de lluvia desde las primeras horas del día. Según el pronóstico horario, las precipitaciones comienzan alrededor de las 8 de la mañana, con lluvia débil y cielo cubierto, un escenario que se extiende durante buena parte del día, según el sitio especializado Meteored.

Policial. Más de 700 actas y una persona fallecida en las rutas jujeñas este fin de semana

En paralelo, en algunas localidades de la región de las Yungas ya llueve desde temprano, con condiciones similares de nubosidad persistente y ambiente húmedo. El avance del sistema genera un panorama gris en gran parte del este provincial.

A las 7, la capital jujeña presenta lluvia débil, una temperatura cercana a los 18 grados y viento flojo del oeste. La probabilidad de precipitaciones ronda el 30 por ciento, con acumulados leves. El mismo escenario se repite a las 8, aunque con cielo parcialmente nuboso y viento del noroeste.

Hacia las 9, la lluvia continúa de forma débil, con cielo cubierto y una probabilidad que sube al 40 por ciento. La temperatura se mantiene estable y la sensación térmica no muestra grandes variaciones durante la mañana.

En este tramo del día, el índice UV se mantiene bajo, por lo que no se esperan condiciones de radiación elevadas, aun con algunas mejoras temporarias en la nubosidad.

Tormenta de lluvia Lluvia (imagen ilustrativa).

El tramo más inestable se concentra entre el mediodía y la tarde

El período de mayor inestabilidad se ubica a partir de las 11. En ese horario, la probabilidad de lluvia alcanza el 90 por ciento, con acumulados más significativos y viento moderado del sur. La temperatura ronda los 19 grados y el cielo permanece cubierto.

Durante la siesta, cerca de las 14, las condiciones no muestran mejoras. La lluvia sigue de manera débil pero constante, con registros de precipitación más altos y ráfagas que pueden alcanzar hasta 45 kilómetros por hora. El viento sur refuerza la sensación de frescura.

Ya por la tarde, alrededor de las 17, el pronóstico mantiene lluvias débiles, cielo cubierto y un leve descenso de la temperatura. El viento continúa desde el sur, con intensidad moderada, mientras la probabilidad de precipitaciones se sostiene en valores altos.

Mejora gradual hacia la noche

Con el correr de la noche, el panorama comienza a cambiar de forma gradual. A las 20, la lluvia pierde intensidad y la probabilidad baja al 70 por ciento, con viento flojo del noroeste y temperaturas cercanas a los 17 grados.

Recién hacia las 23 se espera un cielo parcialmente nuboso, sin lluvias, con una temperatura cercana a los 16 grados y viento leve del norte. Esa franja marca el cierre de una jornada marcada por la humedad y las precipitaciones.