El Ascensor Urbano 2 cierra por dos días en San Salvador Jujuy: cuándo será

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el Ascensor Urbano 2 permanecerá cerrado por tareas de mantenimiento programadas, medida comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos y que será por dos días.

Según el parte oficial, el ascensor estará fuera de servicio el martes 16 y miércoles 17 de diciembre , por lo que se solicita a los usuarios prever alternativas de circulación.

Explicaron que el mantenimiento tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo y reforzar la seguridad de quienes lo utilizan a diario.

La comuna de la capital jujeña, detalló que el Ascensor Urbano 2 retomará su funcionamiento habitual el jueves 18 de diciembre , y agradeció a vecinos y vecinas por la comprensión ante las molestias que pudiera ocasionar la medida.

La inauguración

En julio del 2023 quedó inaugurado el nuevo ascensor urbano que está ubicado en el barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy conectando la calle Storni con la avenida Fascio y calle Lamadrid.

ascensor urbano belgrano.jpg

"Esto es una nueva forma de movilidad urbana que va a permitir la conexión directa al centro por medio de esta cuestión tan innovadora que son los ascensores urbanos”, dijo Raúl Jorge. “Somos la única ciudad del país que está implementando este sistema para interconectar distintas terrazas que tiene la ciudad".

El ascensor está a 150 metros del puente que interconecta San Martín con Belgrano. "Es repetir un modelo exitoso que ha sido el ascensor que está en Moreno sobre la vieja terminal y permite soñar con futuras intervenciones urbanas".