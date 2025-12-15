lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 13:23
Dolor.

El desgarrador testimonio de la hermana de Juan, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Belén Segovia habló tras el crimen del adolescente de 15 años en Alto Comedero y relató cómo ocurrió el ataque que terminó con su vida.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Belén Segovia&nbsp;

Belén Segovia 

Lee además
inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en alto comedero
Jujuy.

Inseguridad y guerra de barrios: el trasfondo del crimen de un adolescente en Alto Comedero
Barrio Tupac Amaru, Alto Comedero. video
Jujuy.

Vecinos de Alto Comedero reclaman más seguridad tras el crimen de un adolescente

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, en el barrio Tupac Amaru, en el marco de una pelea entre grupos de jóvenes de distintos sectores. La investigación continúa en el fuero de menores, mientras la familia atraviesa horas de profundo impacto emocional.

“Solo pido justicia porque no debería estar muerto”

Belén Segovia expresó su reclamo: “Pido justicia por mi hermano. Solo pido justicia porque no debería estar muerto”, afirmó.

Belén aseguró que el ataque no ocurrió dentro de la fiesta, sino cuando su hermano se retiró del lugar. “Fueron a una fiesta de egresados. Según nos contaron, él salió a comprar bebidas. Volviendo del negocio lo atacaron todos esos chicos”, relató.

Embed - BELÉN SEGOVIA - HERMANA DEL JOVEN ASESINADO EN ALTO COMEDERO

El relato sobre el ataque y el contexto previo

En su testimonio, la hermana de Juan también hizo referencia a lo que ocurrió momentos antes del ataque. “Ya había peleas entre barrios”, indicó, al remarcar que el clima de tensión era previo al crimen.

Belén señaló además un dato que forma parte de la investigación. “El dueño de la casa le dio el machete”, afirmó, en referencia al arma utilizada durante el episodio.

La tía de Belén también habló sobre el estado de la familia tras el crimen. “Ahora nos encontramos acompañando a mi familia”, explicó, al describir el momento que atraviesan.

“Su mamá está internada hace más de un mes. No puede hablar”, contó. La mujer explicó que la familia debió acudir al centro de salud para comunicarle lo ocurrido. “Vinimos a darle la noticia y hablar con los médicos. Ella está muy delicada”, señaló.

