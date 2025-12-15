El desgarrador testimonio de la hermana de Juan, el adolescente asesinado en Alto Comedero

El asesinato de Juan Segovia, el adolescente de 15 años que murió tras un ataque con arma blanca luego de una fiesta de egresados en Alto Comedero , dejó testimonios cargados de dolor. Su hermana, Belén, brindó un relato desgarrador en el que pidió justicia y reconstruyó los últimos momentos del joven.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, en el barrio Tupac Amaru, en el marco de una pelea entre grupos de jóvenes de distintos sectores. La investigación continúa en el fuero de menores, mientras la familia atraviesa horas de profundo impacto emocional.

Belén Segovia expresó su reclamo: “Pido justicia por mi hermano. Solo pido justicia porque no debería estar muerto”, afirmó.

“Teníamos guerra entre barrios, es verdad. No se merecía esto igual”, sostuvo. Según explicó, las disputas involucraban a jóvenes de sectores como las 47 Hectáreas, Tupac Amaru y 18 Hectáreas . “Entre todos hay una guerra”, describió.

Belén aseguró que el ataque no ocurrió dentro de la fiesta, sino cuando su hermano se retiró del lugar. “Fueron a una fiesta de egresados. Según nos contaron, él salió a comprar bebidas. Volviendo del negocio lo atacaron todos esos chicos”, relató.

El relato sobre el ataque y el contexto previo

En su testimonio, la hermana de Juan también hizo referencia a lo que ocurrió momentos antes del ataque. “Ya había peleas entre barrios”, indicó, al remarcar que el clima de tensión era previo al crimen.

Belén señaló además un dato que forma parte de la investigación. “El dueño de la casa le dio el machete”, afirmó, en referencia al arma utilizada durante el episodio.

La tía de Belén también habló sobre el estado de la familia tras el crimen. “Ahora nos encontramos acompañando a mi familia”, explicó, al describir el momento que atraviesan.

“Su mamá está internada hace más de un mes. No puede hablar”, contó. La mujer explicó que la familia debió acudir al centro de salud para comunicarle lo ocurrido. “Vinimos a darle la noticia y hablar con los médicos. Ella está muy delicada”, señaló.